Кому сделают анестезию бесплатно?

Анестезия включена в Программу медицинских гарантий. В медучреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья, эта медуслуга должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является процедура плановой или неотложной.

Как напоминают в Национальной службе здоровья, необходимые лекарства для проведения анестезии должны выдать медучреждения – из Национального перечня и закупленные по другим программам госбюджета.

Бесплатное обезболивание и анестезия предоставляются в таких случаях:

хирургические операции для взрослых и детей в стационарных условиях и условиях стационара одного дня;

медицинская помощь при родах;

стоматологическая помощь взрослым и детям;

стационарная помощь без проведения хирургических операций;

медицинская помощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, туберкулезе, стационарная психиатрическая помощь и стационарная паллиативная помощь;

диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях;

медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;

во время проведения обследований для раннего выявления онкологии, таких как эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, гистероскопия, цистоскопия и бронхоскопия;

во время диагностических процедур при химиотерапевтическом и радиологическом лечении взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях, а также при лечении гематологических и онкогематологических заболеваний.

Чтобы найти больницу, в которой сделают анестезию бесплатно, звоните в Службу здоровья по телефону 16-77.

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