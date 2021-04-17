Спроси у доктора: как бороться с воспалением десен?

Если при чистке зубов вы стали испытывать неприятные ощущения или даже заметили кровоточивость десен, – это могут быть симптомы гингивита.

Отчего возникает воспаление десен и как его лечить, «Одесской жизни» рассказала стоматолог-терапевт Наталья Головня.

Неприятно, но излечимо

Гингивит – это воспаление десен без нарушения целостности зубодесневого соединения (патологический процесс затрагивает только десну), которое на начальных стадиях успешно лечится. Но при отсутствии лечения гингивит способен перейти в пародонтит, при котором воспаляются более глубокие ткани, и возникает риск выпадения зубов.

Заболевание может протекать в острой или хронической форме, а воспалительный процесс – быть локальным или обширным. Кроме того, в зависимости от характера поражения десны гингивит разделяют на катаральный, язвенный, гипертрофический, атрофический и десквамативный. Но в такие тонкости будет вникать врач, пациентам достаточно знать основные причины и симптомы гингивита, чтобы вовремя распознать проблему и обратиться к стоматологу.

Причины воспаления десен

Это заболевание может возникнуть у человека любого возраста. Основной причиной его развития считается неправильный уход за полостью рта, из-за чего образуются зубной налет и зубной камень, травмирующий десну. Спровоцировать воспалительный процесс способны также неправильный прикус, кариес, некачественные пломбы и протезы.

Вызвать проблемы с деснами могут и внутренние причины: заболевания эндокринной, пищеварительной или нервной систем, проблемы с иммунитетом, инфекции, нарушение обмена веществ, гиповитаминоз, аллергия, прием некоторых лекарств. Отдельным фактором риска считается курение. Нередко гингивит возникает в результате совокупности нескольких причин.

Тревожные симптомы

Проявления гингивита зависят от формы и стадии заболевания, иногда он может протекать почти бессимптомно и безболезненно. Но наиболее характерным симптомом патологии является повышение чувствительности тканей десен и их кровоточивость во время чистки зубов или приема твердой пищи. При этом кровоточивость может беспокоить пациента длительное время – от нескольких недель до нескольких лет.

Кроме того, в большинстве случаев возникают краснота (или синюшность), отечность и рыхлость десен; болезненность при жевании и прикосновении; повышенная чувствительность зубов. При некоторых формах заболевания десна может разрастаться и покрываться язвочками. Частым спутником гингивита выступает и неприятный запах изо рта. Иногда воспаление десен приводит даже к повышению температуры тела.

Ранее мы рассказывали о том, чем опасна катаракта и как ее лечат.

Диагностика и лечение воспаления десен

При появлении первых признаков гингивита нужно обратиться к стоматологу. Врач зачастую может поставить диагноз уже после визуального осмотра и сбора анамнеза. Но иногда, чтобы исключить более серьезные патологии со схожими симптомами, рекомендуются дополнительные обследования: специальные тесты и пробы, зондирование пародонтальных карманов, рентген зубов, общий анализ крови.

Для того, чтобы назначить эффективное лечение гингивита, важно определить причину его развития. Если он возник как самостоятельное заболевание из-за неправильной гигиены полости рта и образования зубного налета, проводится профессиональная чистка зубов, назначаются лечебные полоскания (антисептики, отвары трав) и пасты, физиотерапия. При запущенных формах применяются антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие препараты (наиболее эффективны – в виде мазей и гелей).

Если гингивит – следствие неправильного прикуса, неудачной пломбы, коронки или протеза, в первую очередь нужно устранить раздражающие факторы. Если же проблема с деснами возникла как следствие какого-то хронического заболевания (сахарный диабет, холецистит, аллергия, депрессия), необходимы консультация других узких специалистов и назначение комплексной терапии.

При гипертрофическом гингивите может потребоваться хирургическое вмешательство под местной анестезией для иссечения разросшихся тканей десны.

Помогут гигиена и витамины

Для профилактики гингивита нужно тщательно следить за гигиеной полости рта в домашних условиях. При необходимости нужно регулярно проводить профессиональную чистку зубных отложений у стоматолога. Важно также своевременно лечить и протезировать зубы. Кроме того, рекомендуется принимать препараты кальция (после консультации с врачом).

Ирина Лебединец

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как побороть весеннюю депрессию.