Спроси у доктора: как выйти из весенней депрессии?

Несмотря на весеннее пробуждение природы, многие сейчас испытывают необъяснимые, на первый взгляд, апатию, меланхолию и упадок сил.

Отчего это происходит, существует ли такое понятие, как «весенняя депрессия» и как из этого состояния выйти, объяснил врач-психиатр Игорь Шибко.

Подвержен каждый четвертый

Беспричинные уныние и тревожность, слабость и сонливость, хроническая усталость и повышенная раздражительность, снижение аппетита или, наоборот, непреодолимое желание «заесть» тоску сладким и вредным, – все это признаки так называемой сезонной депрессии. По статистике, от подобных симптомов с наступлением долгожданной весны страдает около четверти населения планеты. Однако, в отличие от «настоящей» депрессии, требующей обязательного обращения к специалисту, с сезонной хандрой можно самостоятельно бороться достаточно простыми и действенными методами.

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Причины «весенней депрессии»

Причины весенней депрессии и плохого самочувствия разнообразны. Среди них снижение иммунитета и истощение организма после долгого холодного периода, резкая смена погоды (частые перепады температуры и атмосферного давления), закономерная сезонная перестройка нашей гормональной системы. Дополнительным весенним раздражителем часто выступает поллиноз – аллергия на пыльцу растений, от которой с каждым годом страдает все большее количество людей.

Ощутимо влияют на наше душевное и физическое равновесие и социальные факторы. Это, в частности, экономическая и политическая нестабильность, а также обострение ситуации с коронавирусом. Наша психика реагирует на масштабный психосоциальный стресс по-разному. Чаще всего возникают депрессивные реакции, чувство тревоги и даже агрессия. В особой группе риска весной находятсяметеозависимые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, гипертоники, аллергики, люди в возрасте 60+.

Важно! Если у вас или ваших близких наблюдается совокупность таких симптомов, как бессонница, отсутствие аппетита, чувство безысходности, суицидальные мысли, головная или сердечная боль, и это состояние не проходит в течение двух недель и дольше – это признаки клинической депрессии, при которой требуется срочная медицинская помощь.

Что делать при «весенней депрессии»?

Если у вас есть симптомы весенней депрессии или вы испытываете ее ежегодно, срочно примите ряд простых, но эффективных мер:

– Пересмотрите рацион. Сведите к минимуму количество сладкого, мучного, жирного, алкоголя, крепкого чая и кофе. Ешьте больше белка (мясо, яйца, творог), клетчатки (овсяная и гречневая каши, отруби), продуктов, богатых витаминами А, Е, С и В (морская рыба, орехи, цитрусовые, курага, бананы, яблоки, тыква, капуста, зелень). Из сладостей рекомендованы черный шоколад и мед.

– Старайтесь больше двигаться. Утром обязательно делайте зарядку, ежедневно гуляйте на свежем воздухе. Начните бегать трусцой или хотя бы ходить энергичным шагом 3-5 км. Если здоровье позволяет, по утрам принимайте контрастный душ. Будет полезен и курс массажа.

– Соблюдайте режим дня. Ложитесь спать до полуночи в темной, хорошо проветренной комнате, и спите не менее 8 часов. Не позже, чем за час до сна, выключайте телевизор (просмотр новостей вообще сведите к одному выпуску в день). Уже в кровати можно минут 20 почитать легкую расслабляющую книгу.

– Обеспечьте себе максимум положительных эмоций. Общайтесь с приятными вам людьми. Больше уделяйте внимания своим хобби и увлечениям. Рукодельничайте, читайте, танцуйте, слушайте музыку, смотрите комедии. Стопроцентный позитив обеспечит и общение с домашними животными.

Осторожнее с лекарствами

Если все предпринятые меры оказались неэффективными, обратитесь за помощью к психотерапевту или психиатру. Кроме консультации, вам может понадобиться медикаментозная терапия. В то же время не злоупотребляйте успокоительными по собственной инициативе. Лекарства не устранят ваше стрессовое состояние, – они просто загонят тревогу и напряжение вглубь. Что касается антидепрессантов, то их вообще может назначать только специалист. Бесконтрольный прием этих препаратов способен серьезно навредить.

Поможет отвар мяты

При беспричинной подавленности или бессоннице пропейте отвар мяты перечной – его прием не имеет противопоказаний: 1 столовую ложку листьев мяты залейте стаканом кипятка и держите на медленном огне 10 минут. Принимайте по 1/2 стакана утром и на ночь в течение трех недель.

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