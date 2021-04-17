«Укрзалізниця» запускает дополнительные маршруты на майские праздники – куда пойдут поезда?

«Укрзалізниця» планирует назначить не менее 11-ти дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.
Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, уже по традиции дополнительные поезда будут добавлены на те направления, которые пользуются наибольшей популярностью у пассажиров.
Так, на праздники будут курсировать больше поездов в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.
Кроме того, в мае «Укрзалізниця» назначит дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Сейчас предполагается, что такие праздничные рейсы совершат пять поездов: №29/30 Киев – Ужгород, №251/252 Харьков – Николаев, №774/773 Киев – Шостка, №781/782 Черкассы – Киев и №137/138 Хмельницкий – Лисичанск.
Также на праздники «Укрзалізниця» продлевает маршрут скоростного поезда №779/780 Сумы – Киев до станции Винница.
В компании также напоминают о необходимости соблюдать карантинные ограничения и обязательно носить маски.
Как сообщала «Одесская жизнь», ранее «Укрзалізниця» временно отменила пригородный поезд между Одессой и Белгородом-Днестровским.
Также напомним, что «Укрзалiзниця» обещает высаживать «безмасочников» из поездов.
Фото Евгения Кравцова