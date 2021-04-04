Спроси у доктора: чем опасна катаракта и как ее лечат?

Традиционно катаракта считается болезнью пожилых (на возрастную патологию приходится около 90% случаев заболевания), но иногда она бывает и врожденной (3%), может развиваться и после травмы глаза или головы (4%) и, как следствие, радиационного облучения (3%).

Катаракта – одно из самых распространенных заболеваний глаз. Кому грозит этот недуг и как проявляется на ранних стадиях, рассказала офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

Зрение портит «водопад»

Катаракта – это офтальмологическое заболевание, при котором происходит частичное или полное помутнение хрусталика, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. От природы хрусталик прозрачный и играет роль анатомической линзы, преломляющей световые лучи с их последующим проецированием на сетчатку. Если хрусталик мутнеет, этот процесс нарушается, из-за чего острота зрения падает вплоть до полной слепоты. Свое название патология получила от греческого слова «kataraktes» (водопад), характеризующего зрительный эффект «затуманивания», возникающий у больных.

Катаракта – одна из самых распространенных болезней глаз, от нее страдает больше половины населения земли. В основном она поражает людей, перешагнувших 60-летний рубеж. Это связано с естественными возрастными изменениями в организме и нарушением обменных процессов в глазу. А после 75-ти с ухудшением зрения из-за помутнения хрусталика сталкивается каждый второй.

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В чем причины катаракты

Традиционно катаракта считается болезнью пожилых (на возрастную патологию приходится около 90% случаев заболевания), но иногда она бывает и врожденной (3%), может развиваться и после травмы глаза или головы (4%) и, как следствие, радиационного облучения (3%).

Факторами риска, провоцирующими помутнение хрусталика, считаются эндокринные расстройства (сахарный диабет, нарушение обмена веществ), некоторые офтальмологические заболевания, авитаминоз, системный прием гормональных препаратов, генетическая предрасположенность, сильная близорукость. Причиной развития катаракты могут стать и неблагоприятные экологические условия, в которых живет человек, длительное воздействие сильного ультрафиолетового излучения, а также курение и злоупотребление алкоголем.

Тревожные симптомы катаракты

Катаракта обычно развивается постепенно, в течение нескольких лет. Ее ранние симптомы способны проявиться уже в 45-50 лет. Это – потеря контрастности изображения, возникновение кругов и искр при взгляде на источник света, потребность в более ярком освещении для чтения, снижение зрения в вечернее время. Больному тяжело отличить темно-синий цвет от черного, он отмечает потускнение цветов в целом.

Но главный и наиболее распространенный признак катаракты – размытость зрения. Она не корректируется очками и контактными линзами. Человек видит, как будто сквозь пелену или запотевшее стекло. Степень затуманивания зрения зависит от локализации и распространенности помутнения в хрусталике. Реже пациентов беспокоит двоение или искажение изображения.

На поздних стадиях заболевания естественный черный цвет зрачка становится сероватым или даже белым.

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Диагностика и лечение катаракты

Для диагностики катаракты применяется комплекс офтальмологических обследований. Основным из них является осмотр с помощью световой (щелевой) лампы – биомикроскопия глаза. Также проводятся определение остроты зрения с коррекцией и без (визометрия), исследование полей зрения (периметрия), измерение внутриглазного давления (тонометрия), осмотр глазного дна (офтальмоскопия).

В зависимости от вида и стадии катаракты, лечение может быть консервативным или оперативным. Чтобы затормозить развитие патологии, назначаются медикаментозные препараты, стимулирующие обменные процессы и замедляющие помутнение хрусталика. Эти лекарства надо применять постоянно. Но не существует лекарства, способного полностью излечить катаракту. Прогрессирование болезни до состояния, требующего хирургического вмешательства, обычно происходит в течение 5-10 лет.

Самым действенным и современным методом лечения катаракты сегодня считается ультразвуковая факоэмульсификация – малотравматичная операция, заключающаяся в замене помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.

Операция занимает 15-20 минут, проводится под местной анестезией в условиях дневного стационара. Плюс этого метода в том, что нет необходимости ждать «созревания» катаракты и затвердения хрусталика. Процесс полной реабилитации после вмешательства занимает несколько недель.

Помогут зарядка и диета

К сожалению, от развития катаракты с возрастом не застрахован никто. Но уменьшить риск помутнения хрусталика поможет отказ от вредных привычек, полноценный сон, здоровый рацион, прием витаминов, регулярное посещение офтальмолога, использование качественных солнцезащитных очков. Если вам приходится много читать, пользуйтесь увлажняющими офтальмологическими каплями и делайте расслабляющую зарядку для глаз.

Подготовила Ирина Лебединец

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