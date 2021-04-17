Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта домашних профитролей

Нежные пирожные со сладкой и соленой начинкой наверняка понравятся вам и вашим близким.

Готовим тесто для профитролей

Ингредиенты: сливочное масло — 100 г, яйца — 4 шт., мука — 180 г, соль — 1/2 ч. ложки.

Приготовление. Вскипятить 250 мл воды, добавить масло, соль и довести до кипения. В кипящую воду всыпать муку. Перемешать. Проварить в течение двух минут. Массу немного остудить. Добавить по одному яйцу и хорошо перемешать. Противень застелить бумагой для выпечки (или смазать маслом). Ложкой выложить тесто в виде шариков диаметром около четырех сантиметров. Можно положить тесто в пакетик, отрезать уголок и выдавить. Поставить в разогретую до 180°С духовку. Выпекать до золотистой корочки, примерно 35-40 минут.

Начинка из куриной печени

Ингредиенты: печень — 300 г, лук — 100 г, морковь — 100 г, сметана — 3 ст. ложки, соль и растительное масло — по вкусу.

Приготовление. Лук мелко нарезать, морковь натереть на средней терке, после обжарить на растительном масле. Добавить печень и посолить. Жарить на среднем огне, под крышкой, в течение 10 минут, периодически помешивая. Готовую печень с луком и морковью положить в блендер или мясорубку. Перемешать и добавить сметану. Выпеченные профитроли разрезать на две части. Выложить начинку и соединить половинки.

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Начинка из сыра и чеснока

Ингредиенты: плавленый сырок — 1 ломтик (90 г), чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20-30 г, укроп — по вкусу.

Приготовление. Плавленый сырок натереть на крупной терке, а чеснок — на мелкой. Добавить измельченную зелень, сливочное масло и перемешать. Выпеченные профитроли разрезать на две части. Выложить начинку. Соединить половинки. Кроме сыра, можно использовать тушеный лук с морковкой и мелко нарезанное филе селедки с зеленым луком.

Начинка из вареной сгущенки

Ингредиенты: банка сгущенки (380 г) — 1 шт., грецкие орехи — 50 г.

Приготовление. Орехи измельчить в блендере или ножом. Смешать сгущенку и орехи. Выпеченные профитроли разрезать на две части. Выложить начинку. Соединить половинки. Украсить сахарной пудрой по вкусу.

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