Сплошная головная боль: как избавиться от мигрени?

Про мигрень знали еще в Древнем Египте, но точные причины ее возникновения врачам не удалось установить до сих пор. «Одесская жизнь» поговорила с неврологом Константином Инциным и выяснила, что может спровоцировать такую сильную головную боль и как с ней бороться.

Что такое мигрень?

Сегодня медицине известны более 350 видов головной боли, однако, именно мигрень является одной из самых мучительных.

Мигрень – это самостоятельное неврологическое заболевание. Оно характеризуется периодическими приступами и вызывает целый ряд изменений в мозговых центрах, работе сосудов и системе контроля боли. Это заболевание нервной системы считают хроническим: излечиться от него нельзя, но можно снизить частоту появления приступов.

Какими бывают симптомы мигрени?

Симптомы мигрени у разных людей похожи. Если при головной боли у пациента одновременно наблюдается три следующих признака мигрени, врач может поставить диагноз без дополнительной диагностики:

тошнота или рвота;

звуко- или светобоязнь;

головная боль одностороннего характера;

пульсация при боли;

усиление приступа при физической активности (мигрень перенапряжения);

провокация приступа запахами или определенными продуктами;

зависимость боли от гормональных изменений.

Чем отличается мигрень от головной боли?

Чтобы не перепутать это заболевание с обычной головной болью, возникающей от перенапряжения или усталости, стоит помнить о том, что:

мигрень чаще локализуется в лобно-височной части головы, а головная боль напряжения – сковывает голову «обручем», или ощущается в затылке;

обычная головная боль никогда не вызывает рвоты – только легкую тошноту;

мигрень может возникнуть и вечером, и утром, и даже во время сна;

обычная головная боль не вызывает звуко- и светобоязни, зрительных искажений или онемения тела;

при мигрени обычные анальгетики (ибупрофен, нурофен, парацетамол, анальгин и т.д.) практически не помогают.

Кто чаще страдает мигренью: женщины или мужчины?

По статистике, женщины страдают мигренью в 4-5 раз чаще, чем мужчины, а подобный тип головной боли появляется у примерно 20% женского населения планеты. Более того, мигрень передается по наследству.

«Если мама страдает мигренью, то вероятность передачи этого заболевания ее дочери составляет 80%, а сыну – всего 20%», – отмечает невролог Константин Инцин.

Менструальная мигрень

Считается, что женщины чаще подвержены мигрени из-за сильной зависимости заболевания от уровня гормонов. В медицине известно даже такое понятие как «менструальная мигрень», когда острая головная боль возникает прямо перед началом месячных.

«Первые приступы мигрени у женщин чаще всего появляются в периоды гормональных колебаний: при половом созревании, приеме противозачаточных или после беременности. А вот с наступлением климакса мигрень, наоборот, обычно сходит на нет», – говорит Инцин.

Мигрень выходного дня

Еще одним необычным типом мигрени являются приступы головной боли, появляющиеся у пациентов исключительно по выходным.

«Это связано с повышенной длительностью сна. В выходной человек пытается выспаться, спит больше привычного, и у него возникает мигрень», – объясняет невролог.

А вот если у вас уже начался приступ мигрени, легкий сон вам как раз не помешает. Для этого стоит лечь в тихом, темном, желательно прохладном, помещении и постараться подремать. Некоторым людям в таких случаях также помогает приложить к голове лед или мокрое холодное полотенце.

Мигрень с аурой

Отдельной формой заболевания является мигрень с аурой – так называют приступы головной боли, сопровождающиеся зрительными или любыми другими феноменами. При этом типе болезни человек может наблюдать вспышки в глазах, искажение остроты зрения или зрительных полей.

Иногда пациенты жалуются и на другие физические недомогания: например, на онемение лица, снижение чувствительности с одной стороны тела или нарушение речи. Эти ощущения исчезают ровно перед приступом мигрени.

«Такой тип головной боли не всегда появляется сразу: пациент может долгие годы страдать от обычной мигрени, и только потом почувствовать симптомы мигрени с аурой. Поэтому в момент, когда аура возникает впервые, ее очень часто путают с инсультом и ставят неверный диагноз», – отмечает невролог.

Как снять боль при мигрени?

Чтобы купировать приступ мигрени, пациенту необходимо принимать специальные противомигренозные препараты – триптаны. Они продаются в таблетках или в виде спрея для носа и, по словам Константина Инцина, обладают высокой эффективностью. Интересно, что эти препараты никак не влияют на другие типы головной боли, и в отличие от обезболивающих, убирают саму причину мигрени. Лечение триптанами подходит для тех пациентов, которые страдают редкими приступами – до 3-4 эпизодов в месяц.

Какими бывают виды профилактики мигрени?

Если приступы появляются довольно часто, пациенту могут назначить профилактическую терапию. В таком случае курс лечения займет многие месяцы, в то время как при редких эпизодах заболевания принимать таблетки рекомендуется лишь в момент острого приступа мигрени.

Профилактика ботексом

Один из видов помощи при мигрени – ботулинотерапния. Простыми словами – это инъекции ботекса или других препаратов для расслабления определенных точек на теле. Мы привыкли, что ботекс вкалывают в мышцы лица для косметического эффекта, но при мигрени препарат вводят в биологически активные точки на голове и шее, и таким образом снижают частоту приступов на несколько месяцев, а иногда и на полгода.

«Прививка от мигрени»

Существует и еще один, правда, очень дорогой, вид профилактики – так называемая «прививка от мигрени». Ее делают препаратом «Аджови», который вводится пациенту под кожу в области плеча, живота или бедра.

Однако, по словам Константина Инцина, стоимость «Аджови» так высока, что мало кто может себе позволить это лекарство. Одна его инъекция стоит от 16 до 20 тысяч гривен.

Что такое провокаторы, или как еще снять приступ мигрени?

К сожалению, врачи до сих пор не знают, как вылечить мигрень окончательно. Даже при медикаментозном лечении вам не дадут 100%-й гарантии, что болезнь исчезнет навсегда.

По словам Константина Инцина, рано или поздно приступы все равно вернутся. Однако снизить их частоту можно – и не только лекарствами. Еще один способ бороться с заболеванием – убрать его провокаторов.

Мигрень могут спровоцировать:

гормональные колебания;

стрессовые ситуации;

недосыпание;

переутомление;

пропуски в приеме пищи;

нехватка воды в организме.

Лечение мигрени при помощи диеты

Еще одним специфическим провокатором заболевания иногда бывает банальная еда. Причем перечень продуктов, вызывающий головную боль, у разных людей может отличаться.

«Зачастую у моих пациентов мигрень вызывают сыр, черный шоколад, чеснок или алкоголь. Частое употребление кофе также влияет на эпизоды мигрени, хотя непосредственно во время головной боли кофеин помогает ее уменьшить», – говорит Константин Инцин.

Мигрень и метеозависимость

А вот изменения погоды или атмосферного давления, по словам врача, на головную боль никак не влияют, это миф.

«Вспомните, как люди летают в самолетах? При взлете перепад давления значительно выше, чем где бы то ни было на земле, но при этом почему-то у всех пассажиров рейса голова резко болеть не начинает», – объясняет невролог.

При этом зависимость мигрени от солнечной погоды иногда прослеживается. Долгое отсутствие солнца, или, наоборот, длительное нахождение под его лучами, могут вызвать приступы головной боли, считает невролог.