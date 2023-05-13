Одесская область вошла в тройку лидеров по количеству электромобилей

Так, по данным, которые приводит областное управление Нацполиции, по состоянию на 1 мая 2023 года, в Украине зарегистрировано 53 786 легковых электрокаров. Больше всего их любят в Киеве – 10 282, в Одесской области – 5489, Днепре – 4795, на Львовщине – 4491 и Киевщине – 3991.

В полиции также напоминают, что для экологичных автомобилей в сервисных центрах МВД предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями.

«Следует отметить, что такие номерные знаки могут быть установлены только на так называемый «чистый» экомобиль, то есть питающийся исключительно электроэнергией. Транспортные средства гибридного типа в эту категорию не попадают», – подчеркивается в сообщении правоохранителей.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке. Ответы на самые распространенные вопросы можно найти на сайте.

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