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Новости Одессы и Одесской области

Будьте здоровы: как бороться с бессонницей

Будьте здоровы: как бороться с бессонницей

Проблемы со сном могут возникнуть у людей любого возраста, но особенно часто они беспокоят тех, кому уже за 60. Почему пожилые пациенты – в группе риска, каковы основные причины бессонницы и можно ли победить ее без снотворного, рассказал врач-терапевт Дмитрий Барабанов.

Основные причины проблем со сном

Бессонница (инсомния, асомния) – это расстройство функции сна, которое проявляется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна, либо же сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени. В результате у человека, страдающего бессонницей, наблюдается нарушение физического и психического самочувствия, которое даже может повлиять на продолжительность жизни.

Если до 45 лет основные «виновники» бессонницы – это переутомление и стресс, то причины нарушений сна у пожилых пациентов, как правило, комплексные. Помимо тревожных мыслей, невроза и депрессии, это могут быть различные хронические заболевания (сердца, суставов, дыхательных путей, пищеварительной системы, щитовидной железы), прием некоторых лекарств, частые ночные позывы в туалет. Нередко к проблемам со сном приводит нарушение режима питания (поздний ужин, переедание), употребление кофе или спиртных напитков, курение. Снизить качество сна у пожилых пациентов также может храп. Особенно это актуально для мужчин, имеющих лишний вес.

Обратите внимание на тревожные симптомы

Бессонница имеет много форм. Кто-то жалуется на то, что часами не может уснуть, кто-то без видимой причины просыпается по несколько раз за ночь, некоторые регулярно пробуждаются задолго до звонка будильника. Есть и те, кого беспокоит поверхностный, «некачественный» сон, после которого, несмотря на достаточное количество часов отдыха, нет ощущения бодрости. Из-за регулярных проблем со сном человек становится раздражительным, рассеянным, забывчивым, быстро утомляется, с трудом выполняет привычные дела.

Если нарушения сна отмечаются не реже трех раз в неделю в течение месяца, врач (терапевт, сомнолог или невролог) ставит диагноз «бессонница». Иногда для подтверждения диагноза может быть назначена полисомнография (ПСГ) – метод исследования сна с длительной регистрацией физиологических параметров организма.

Как уснуть?

Самая распространенная мера, которую многие применяют самостоятельно, без консультации с врачом – прием снотворного. Это серьезная ошибка: лекарства стоит принимать лишь по назначению специалиста и в том случае, когда испробованы все остальные, простые и безопасные методы, но они не принесли результата. Обычно без снотворного не обойтись только в случае хронической бессонницы, а если это временное явление – надо попытаться устранить причину проблемы и восстановить сон. Как это сделать?

– Нормализуйте режим дня, старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время (в идеале – ложиться не позже 22.00, а вставать – около 6.00).

– Вечером минимум полчаса гуляйте на свежем воздухе.

– По утрам делайте зарядку, днем будьте физически активны.

– Ужинайте не позже чем за три часа до сна, исключив из вечернего меню «тяжелую», жирную и острую пищу, шоколад, крепкий чай, кофе, алкоголь.

– Перед сном примите теплый душ и избегайте волнений, физической и умственной нагрузки (в постели не стоит смотреть телевизор, читать газеты и книги).

– Ускорит сон такой напиток: полстакана воды комнатной температуры и 4-5 капель спиртовой настойки мяты, пустырника или валерианы.

– Важна также обстановка, в которой вы спите: в комнате должно быть тихо, темно, не душно, кровать должна быть удобной, а матрас – не слишком мягким.

Если же причина вашей бессонницы – стресс, хроническое чувство тревоги или беспокойства, стоит обратиться за консультацией к психологу или психотерапевту.

Это интересно

Оригинальную теорию причины бессонницы у пожилых людей недавно выдвинули американские ученые. По их мнению, нарушение сна у людей зрелого возраста – не что иное, как своеобразный инстинкт выживания, который мы получили в наследство от предков.

По версии ученых, в древних племенах старейшины рода по ночам бодрствовали, охраняя кормильцев-охотников, молодежь и детей от различных опасностей. Например, от нападения диких зверей или врагов.

Фото: perunica.ru

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