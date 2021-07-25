Вопрос – ответ: зачем пить воду по утрам?

«Одесская жизнь» узнавала, зачем нужно пить воду по утрам и какую именно – теплую или холодную, минеральную или кипяченую?

Я слышала, что по утрам полезно выпить натощак стакан воды. Как это объясняется с медицинской точки зрения? И какую воду надо пить – теплую или холодную, минеральную или кипяченую? И второй вопрос: медики часто советуют выпивать не менее двух литров воды в день. Для всех ли действительна эта норма или она индивидуальна? И не меняется ли она с возрастом? Ольга Станиславовна, Винницкая обл.»

На вопрос читательницы отвечает врач-терапевт Виктория Кокошко:

– С точки зрения официальной медицины, строгого правила о том, что натощак обязательно нужно выпить стакан воды, не существует. И хотя такая рекомендация действительно пользуется в народе популярностью, она не может быть общей для всех, поскольку организм каждого человека индивидуален.

Дело в том, что ночью, во время сна, у нас внутри скапливается небольшое количество слизи (это нормально), и выпитая натощак кипяченая вода комнатной температуры как бы смывает ее, очищая наш желудочно-кишечный тракт и подготавливая его к новым нагрузкам. Поэтому попробуйте несколько дней попить воду по утрам и, если ваш организм позитивно на это среагирует – применяйте такой метод на здоровье.

Но помните – ваш завтрак после этого не должен быть чересчур обильным, избегайте жареных и жирных блюд, копченостей. Ведь для слаженной работы желудка и кишечника гораздо важнее утреннего стакана воды соблюдать режим питания. В идеале у вас должны быть ежедневный прием пищи в одно и то же время (небольшими порциями по 4-5 раз в день) и регулярный стул. Теоретически «утренняя» вода также должна этому способствовать.

Что касается второго вопроса, то для пожилых людей вода имеет особое значение. Ведь с возрастом мышечная масса уменьшается, а объем воды в организме, который при рождении составляет 75 процентов, значительно сокращается. Кроме того, меняется функциональность мочевыделительной системы, что увеличивает потерю жидкости. При этом доказано, что чем человек старше, тем меньше он ощущает жажду, хотя организму по-прежнему постоянно требуется вода.

Дефицит воды часто бывает причиной запоров и отсутствия аппетита, ускоряет старение в физическом и интеллектуальном плане, может повлечь за собой потерю сознания, головокружение и даже временное помутнение рассудка.

Поэтому в день действительно необходимо выпивать до 2-2,5 литра воды, но важно знать, как правильно ее пить. Старайтесь делать это с удовольствием, а не «по принуждению». В течение дня пейте маленькими глотками и небольшими порциями, но постоянно. Приучите себя выпивать стакан воды не залпом, а постепенно, на протяжении часа. При этом пейте, даже когда не ощущаете жажды. В идеале вода должна быть не теплее 20 градусов.

Рекомендую также выпивать стакан воды за 30-40 минут до сна – это поможет нормальной работе сердца и желудочно-кишечного тракта, предупредит образование камней в почках.

Но если у вас есть хронические заболевания почек или сердца, обильное питье может навредить, поэтому дневную норму воды стоит согласовать с лечащим врачом.

Подготовила Ирина Лебединец

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