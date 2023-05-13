Новости Одессы и Одесской области

В ночь на 14 мая не будет работать приложение «Приват24»

В ночь на 14 мая не будет работать приложение «Приват24»

«Приватбанк» предупреждает своих клиентов о том, что в ночь на воскресенье, 14 мая 2023 года, будут проводиться плановые регламентные работы в приложении «Приват24», из-за чего сервис временно приостановит работу.

Работу приват-банкинга планируется приостановить с 01:00 до 04:00 часов.

«Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство из вас отдыхают. Но если в настоящее время запланированы важные операции через Приват24, учтите интервал проведения работ. Советуем спланировать переводы и оплаты через Приват24 заранее или отложить их до утра», – сообщают в банке.

Напомним, 29 апреля в системе «Приват24» произошел глобальный сбой. По этой причине украинцы и одесситы в частности не могли ни снять деньги в карты, ни перевести средстива с карты на карту.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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