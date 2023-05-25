Спасовдень: болгары на Вознесение пекут большие круглые паски

Пасхальные приготовления у болгар начинаются за неделю до великого праздника и заканчиваются только перед Спасовднем, который в этом году отмечается 25 мая. Именно в этот день болгары украинской Бессарабии снова пекут козунаци — паски.

Этот процесс, как говорит Мария Атанасова, болгарка из села Бургуджий (Виноградовка) Болградского района, без нужного настроя лучше не начинать. Паски пекут два дня и вкладывают в их приготовление много сил: теста всегда замешивают много, да и месят его по нескольку раз.

Свою первую сдобу Мария начала печь еще в юности. Затем во все тонкости процесса посвятила и свою дочь.

Самое главное в такой выпечке — использовать качественные дрожжи. Болгары их делают из вина. Поэтому так их и называют — винными дрожжами. Рецепт все время совершенствуется и держится в секрете.

— Однако за последние 10 лет ничего уже не меняли, так как паски получаются очень вкусными, — говорит Мария Атанасова.

Другим важным моментом является соба (большая печь), в которой выпекаются паски. Сегодня таких печей уже почти не осталось, поэтому все ждут паски бабушки Марии.

Ее главным помощником является муж Иван, с которым они прожили почти 50 лет. Именно он занимается опалкой печи, затем аккуратно помещает туда паски и через определенное время вынимает настоящие румяные шедевры.

В этом году Мария и Иван Атанасовы с дочерью Аллой испекли 8 больших круглых пасок, 30 плетенок, 1 каравай и много булочек из пасхального теста.

— Мы так много печем, потому что у нас большая семья и много друзей, и все хотят попробовать настоящую паску, испеченную в старинной печи, — поделилась Мария.

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