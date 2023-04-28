Болгары из Городнего отмечают обряд, который уже не помнят в Болгарии

Старинный болгарский обряд «На прът» («На прутике») сохранился в только в селе Городнее Болградского района и забыт даже на родине в Болгарии. Что это за обряд и почему он привлекает внимание читайте далее.

Именно таким является старинный обряд «На прът» («На прутике»), который проводится только в селе Городнее Болградского района, хотя сел в Украине с болгарским составом населения — более сорока. Сегодня он по праву стал визитной карточкой болгарского села, а также объектом для исследований этнографов.

Как и когда проводится обряд «На прът»

Обряд проводится в один из трех дней после Пасхи, в основном на второй или третий. В этот день все представительницы прекрасного пола от мала до велика надевают на себя лучшие наряды. Юных участниц обряда «На прът», конечно же, больше всего. Более взрослые женщины также могли присоединиться к праздничной традиции.

Так, в основном, в послеобеденные часы, девушки, живущие на одной улице, собирались в указанном месте, становились в ряд, клали руки на плечи друг другу, образовывая своеобразный прут, и, исполняя специальные песни, шли ровными рядами по улице. Таких красивых поющих «прутьев» могло быть несколько, в зависимости от количества желающих принять участие в старинной традиции. Однако необходимо было соблюдать важное правило — в первом ряду шли самые юные болгарки, следом за ними — девушки на выданье, а после — те, кто постарше. Все вместе медленно и красиво двигались вперед, собирая любопытные взгляды мужчин и тех, кто не решился присоединиться к женскому «шествию».

— Такие «прутья» организовывались на каждой улице. Они шли с разных уголков села к центральной площади и пели. Их пение перекликалось и создавало общую приподнятую атмосферу, которая царила в этот день до самого вечера, — рассказывает Анна Константинова, одна из инициаторов возрождения данного обряда и постоянная участница действа.

Как заканчивается обряд

Финальная точка всех уличных шествий была в центре села. Там «живые прутья» соединялись в один или несколько болгарских хороводов — хоро. Можете себе представить, насколько красива эта картина, когда 50-60 женщин, одетых в национальные наряды, украшенные цветами, улыбаясь, поют и танцуют. Она невероятна! Чтобы лицезреть ее, сюда ежегодно приезжает множество туристов. Участницы обряда в этот день не только красивы и радостны, они еще и снисходительны и разрешают гостям присоединиться к «прутьям», чтобы зарядиться энергией прошлых столетий.

Данный обряд вызывает неподдельный интерес и у собирателей интересных фактов о болгарах. Они отмечают, что такого обычая нет даже в самой Болгарии, откуда 200 лет назад переселились основатели села на юге Одесской области.

В довоенное время участниками народного ансамбля болгарского танца и песни «Извор» Городненского сельского дома культуры обряд «На прът» был представлен на фестивале в Ивано-Франковской области, а также на многочисленных культурных мероприятиях в нашей области.