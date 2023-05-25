В Одессе в продаже появилась черешня и малина: цены впечатляют (фото)

В конце мая 2023 года на прилавках супермаркетов и рынках Одессы появилась в продаже черешня и малина. Цены сразу поразили одесситов: если за черешню просят около 700 грн за 1 кг, то цена за малину достигает 1600 грн. Об этом сообщили читатели в одесских телеграмм-каналах.

Не успели одесситы отойти от цен на клубнику, которая в мае текущего года достигала 500 грн. за 1 кг, о чем мы писали раньше, как появились черешня и малина, цены на которые побили все возможные рекорды.

В частности, появившуюся малину на рынке и супермаркетах начали продавать за 1600 грн за 1 кг. Это рекорд цены на малину за последние несколько лет, ведь замороженная зимой на «Привозе» стоила несколько меньше, чем сейчас эта свежая ягода.

Также рекорд максимум цен в этом году побила и черешня, которая в последнюю неделю мая появилась в продаже по 700–730 грн за 1 кг. Этот фрукт тоже в замороженном виде зимой стоил несколько дешевле, чем сейчас свежий.

Дороже черешни зимой была лишь голубика — цена на нее достигала 1000-1200 грн за 1 кг и вся она была импортная.

Следует отметить, что цена на клубнику уже упала в мае с 200 до 80 грн за 1 кг. Любителям черешни и малины тоже нужно немного подождать, пока цена на них станет адекватной.

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Фото: телеграмм-каналы «Одесса как она есть», «Одесса INFO»