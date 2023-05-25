В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: гроза и шквальный ветер

26 мая 2023 днем в Одессе и области ожидается гроза, во время грозы шквальный ветер, 15-20 м/с. Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Жителей просят соблюдать осторожность и максимально ограничить перемещение и поездки. Кроме того, не оставлять авто под деревьями и кабелями, которые от сильного ветра может сорвать.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей, — сообщают в городском совете.

Напомним, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока.

И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.