Прогноз погоды в Одессе на 11 мая
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 15-17°С.
Температура морской воды 12-13°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 мая
По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, местами гроза.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 12-17°С, местами до 22°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы рассказывали, что возле Одессы хотят построить сразу две солнечные электростанции.
Фото Марии Котовой