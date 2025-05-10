Весна в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на 11 мая

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 12-13°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 11 мая

По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь, местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 12-17°С, местами до 22°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы рассказывали, что возле Одессы хотят построить сразу две солнечные электростанции.

Фото Марии Котовой

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