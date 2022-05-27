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Одесса на военном положении, день 93-й: в старом сквере с новыми львами

Одесса на военном положении, день 93-й: в старом сквере с новыми львами

Девяносто третий день войны… По еще более затихшим улицам «тихого центра» отправляемся старый-старый одесский сквер, именуемый Мечниковским. Как поживаешь, сквер на военном положении?

Еще не так давно, в мирной жизни, мы радовались тому, что его приводят в порядок. И дорожки здесь обновили, и скамейки, и уличное освещение.

А позже, после обновления сквера, в нем поселились молодые львы, которые заменили давно пришедших в негодность.

К счастью, убеждаюсь: старый сквер сейчас – еще одна по-настоящему позитивная картинка. Юные одесситы на детских площадках, люди, которые приходят сюда со своими четвероногими. И даже обычная небольшая очередь к расположенному здесь бювету создает приятное ощущение на тему «жизнь продолжается».

Сквер Мечникова в Одессе, детская горка
Одесский сквер Мечникова, прогулка
Одесский сквер Мечникова, май 2022 г.
Одесский сквер Мечникова, лев
Одесский сквер Мечникова, детская площадка
Одесский сквер Мечникова, горка
Одесский сквер Мечникова, площадка для детей
Одесский сквер Мечникова, голуби

Людей довольно много – и пожилых, и молодых. Многие (это уже обычная картина последних трех месяцев) – с мобильниками в руках.

Пожилая женщина говорит, что всю жизнь живет в этом районе, и в сквере бывала часто, а теперь приходит сюда каждый день:

– Как-то не очень хочется далеко отходить от дома. А вдруг воздушная тревога, или еще что похуже… Вот и прихожу сюда каждый день. Здесь хорошо, правда? Приду, сяду на скамейку – и как будто все как раньше, в мирной жизни. Вроде и спокойнее на душе…

Рядом со сквером – что-то вроде мини-базарчика. Даже клубнику продают. А в самом сквере – кафешка. Малышка требует от мамы купить ей мороженое. Мама говорит, что купит, «но не сегодня, а потом».

– Когда потом?

– Летом, когда будет совсем жарко.

– Летом? Это когда война закончится?..

В ответ мама ведет дочку к тем же львам – чтобы отвлечь и от темы мороженого, которое «пока рано», и от вопроса малышки, на который она не знает ответа.

Кстати, сравнительно новые львы пользуются большой популярностью, они и в самом деле стали неплохой заменой старым, ушедшим на покой, которые даже немного пугали своим внешним видом.

А лето в Мечниковском сквере вовсю входит в свои права, словно изо всех сил пытается поднять настроение одесситам, приободрить, порадовать все еще цветущей акацией и величественными звериными царями…

Одесский сквер Мечникова, скамейки
Одесский сквер Мечникова, бювет
Одесский сквер Мечникова, мороженое
Одесский сквер Мечникова, фонарь
Одесский сквер Мечникова, акация
Одесский сквер Мечникова, дорожка
Одесский сквер Мечникова, базарчик

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Фото Марии Котовой

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