Одесса на военном положении, день 93-й: в старом сквере с новыми львами

Девяносто третий день войны… По еще более затихшим улицам «тихого центра» отправляемся старый-старый одесский сквер, именуемый Мечниковским. Как поживаешь, сквер на военном положении?

Еще не так давно, в мирной жизни, мы радовались тому, что его приводят в порядок. И дорожки здесь обновили, и скамейки, и уличное освещение.

А позже, после обновления сквера, в нем поселились молодые львы, которые заменили давно пришедших в негодность.

К счастью, убеждаюсь: старый сквер сейчас – еще одна по-настоящему позитивная картинка. Юные одесситы на детских площадках, люди, которые приходят сюда со своими четвероногими. И даже обычная небольшая очередь к расположенному здесь бювету создает приятное ощущение на тему «жизнь продолжается».

Людей довольно много – и пожилых, и молодых. Многие (это уже обычная картина последних трех месяцев) – с мобильниками в руках.

Пожилая женщина говорит, что всю жизнь живет в этом районе, и в сквере бывала часто, а теперь приходит сюда каждый день:

– Как-то не очень хочется далеко отходить от дома. А вдруг воздушная тревога, или еще что похуже… Вот и прихожу сюда каждый день. Здесь хорошо, правда? Приду, сяду на скамейку – и как будто все как раньше, в мирной жизни. Вроде и спокойнее на душе…

Рядом со сквером – что-то вроде мини-базарчика. Даже клубнику продают. А в самом сквере – кафешка. Малышка требует от мамы купить ей мороженое. Мама говорит, что купит, «но не сегодня, а потом».

– Когда потом?

– Летом, когда будет совсем жарко.

– Летом? Это когда война закончится?..

В ответ мама ведет дочку к тем же львам – чтобы отвлечь и от темы мороженого, которое «пока рано», и от вопроса малышки, на который она не знает ответа.

Кстати, сравнительно новые львы пользуются большой популярностью, они и в самом деле стали неплохой заменой старым, ушедшим на покой, которые даже немного пугали своим внешним видом.

А лето в Мечниковском сквере вовсю входит в свои права, словно изо всех сил пытается поднять настроение одесситам, приободрить, порадовать все еще цветущей акацией и величественными звериными царями…

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Фото Марии Котовой