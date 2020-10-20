Старому одесскому скверу вернут львов и капитально отремонтируют (фото)

Мечниковский (так его чаще называют) сквер расположен на границе между центром Одессы и Молдаванкой — в пределах улиц Старопортофранковской, Манежной и Ольгиевским спуском.

В этом старом сквере, большом и зеленом, еще недавно красовались два не менее старых льва, пребывающие в последнее время в состоянии довольно ужасающем. Вскоре львы и вовсе исчезли.

И вот приятная новость: на сайте публичных закупок Prozorro появилась информация, что сквер ожидает капитальный ремонт, на который планируют потратить немногим более 600 тысяч гривен. Заказчиком работ по ремонту сквера выступило коммунальное предприятие «Горзелентрест». Компанию, которая займется капремонтом, выберут после 27 октября. Закончить работы она должна будет до конца 2020 года.

Проект благоустройства сквера (в разных вариантах) дважды регистрировался на платформе «Социально активный гражданин» Общественного бюджета. И дважды «пролетал».

Но на сегодня, согласно тендерной документации, здесь планируют сделать дорожки из плитки, обновить бордюры, установить 6 лавок и 6 урн для мусора. И главное — в сквер вернут двух львов.

Сейчас в Мечниковском сквере от львов осталась лишь память да старые фото. Что касается состояния сквера дня сегодняшнего, то он выглядит очень даже ничего. Многое осталось от прошлого. Например, те же скамейки. Вообще лавочно-скамеечная ситуация в этом старом одесском сквере по-своему уникальна. Есть те, на которых отдыхали еще наши бабушки (во всяком случае, отдельные элементы сидений), а есть и вполне современные и удобные.

Место оживленное: на этом зеленом островке, где много деревьев, отдыхают мамы с колясками, сюда приходят с детьми постарше — есть и детская площадка, и целый детский городок (правда, платный), и даже свой бювет.

Тут же — старый-старый домик, явно «из раньшего времени», сейчас в нем располагается Приморский участок «Горзелентреста». На углу сквера за металлическим ограждением выросло некое новое строение без указания информации об оном.

О советских временах в сквере напоминает то, что было когда-то цветниками: некогда разукрашенные мини-клумбы встречаются повсюду. Имеется здесь и редкая уже на сегодняшний день фигурная невысокая ограда – она сохранилась «кусками». Сохранилась даже кое-что от старой доски объявлений.

В старом сквере можно разглядеть все виды покрытия — брусчатку, асфальт, современную плитку. Судя по всему, после капитального ремонта мы уже увидим только плитку.

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