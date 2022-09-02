Романы с одесской изюминкой: что не все знают о создании «12 стульев» и «Золотого теленка»

В этом году культовым романам Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок» исполняется 95 и 91 год соответственно. Несмотря на то, что Одесса дала миру много талантливых авторов, превзойти Ильфа и Петрова пока еще никому не удалось, а их произведения известны и любимы во всем мире. Мы хотим познакомить вас с малоизвестными фактами, которые помогли авторам придать романам неповторимую одесскую изюминку.

С сюжетом помог Конан-Дойль

Принято считать, что сюжет «12 стульев» был подарен начинающим авторам Ильфу и Петрову родным братом последнего Валентином Катаевым. Однако литературоведы не опровергают, а, скорее, дополняют эту версию. Оказывается, сюжет был частично заимствован авторами из рассказа Конан-Дойля «Шесть Наполеонов», где два бандита ищут жемчужину, спрятанную внутри одного из гипсовых бюстов Наполеона.

Где находится Старгород?

Исследователи творчества Ильфа и Петрова уверены, что прообразом Старгорода послужил город Старобельск Луганской области. Также благодаря Луганской области в романе появились названия деревня Чмаровка и городок Лучанск. Осенью 1926 года Ильф и Петров побывали в этих местах в служебной командировке, и почерпнули из местной жизни массу деталей для будущего романа.

Авантюрист-милиционер

Все знают, что прообразом великого комбинатора стал Осип Шор, инспектор одесского уголовного розыска, а по совместительству вдохновенный авантюрист. Но мало кто знает, что в годы гражданской войны, возвращаясь из Петрограда в Одессу, Осип Шор проворачивал виртуозные комбинации, которые позже были использованы в романе. Например, не умея рисовать, он устроился художником на агитационный волжский пароход, плохо разбираясь в шахматах, выдавал себя за гроссмейстера, прожил целую зиму у «знойной женщины», обещая ей жениться и выдавая себя за агента подпольной антисоветской организации.

Героев выбирали среди родственников и знакомых

Валентин Катаев утверждал, что «все без исключения персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого», имея в виду инженера Брунса. Племянница первой жены Катаева в свое время приоткрыла секрет, кто послужил прототипом других героев. Например, Эллочку-людоедку авторы списали с одной из ее теток Тамары Сергеевны, которая работала ретушером. Прототипом Фимы Собак послужила теткина подруга Раиса Сокол, которая во время войны стала фронтовой медсестрой. Обе дамы обожали вещи и болтали о них часами. Что касается образа Воробьянинова, то его черты авторы позаимствовали у двоюродного дяди Евгения Петрова и Валентина Катаева.

«12 стульев» экранизировали даже в нацистской Германии

Что касается экранизаций романа «12 стульев», то их было огромное количество. Среди самых любопытных – фильм знаменитого американского режиссера и продюсера Мэла Брукса, в котором он сам и сыграл роль дворника Тихона. Еще один примечательный фильм поставили в фашистской Германии в 1938 году. Правда, действие сценарист перенес в Австрию, а кроме того, изменил имена главных героев. Воробьянинов стал Феликсом Рабе, Остап Бендер – Алоисом Хофбауэром, а количество стульев выросло до тринадцати. Из титров также была исключена фамилия Ильфа по причине неарийского происхождения.

«Золотой теленок»: хэппи-энд не понравился авторам

В одной из первых версий романа «Золотой теленок» финал был совершенно другим. Бендер отдавал деньги Корейко государству и возвращался к Зосе, с которой отправлялся в загс. Однако сами авторы отвергли этот хэппи-энд, так как поняли, что счастливого конца великий комбинатор ну уж никак не заслужил. Поэтому завершение приключений Бендера носит хоть и печальный, но поучительный характер.

Кем была графиня?

Фразу «графиня изменившимся лицом бежит пруду» авторы романа позаимствовали из книги о смерти Льва Толстого. Эти слова вошли в репортаж газеты «Речь» о попытке самоубийства Софьи Андреевны Толстой после ухода мужа из Ясной Поляны.

Лоханкин, гасите свет!

В описании «вороньей слободки» в точности воспроизведена атмосфера московской «коммуналки» 1930-х годов, где проживало семейство Евгения Петрова. Там был и «грузинский князь», и «ничья бабушка». Внучка Петрова Екатерина Катаева считала, что реальным прототипом Васисуалия Лоханкина могла послужить ее бабушка, Валентина Грюнзайд. Она происходила из состоятельной семьи бывших чаеторговцев, никогда не работала, любила рассуждать о судьбах русской интеллигенции и постоянно забывала гасить свет в местах общего пользования.

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