Кроме христианства, буддизма, ислама, иудаизма, известно более 400 других религий. Среди них есть древние, а есть и такие, что появились совсем недавно. Для многих из них основной принцип – жить в мире со всем живым на планете. Может быть, поэтому они приобрели множество последователей во многих странах мира.

Каодаизм: спиритические сеансы и собственная армия

Эта религия самая молодая – она появилась во Вьетнаме в 1926 году, а потом распространилась по всему миру. Основал ее не религиозный деятель, а обычный чиновник Нго Ванг Тьеу.

Каодаистского бога зовут Као Дай, он изображается в виде всевидящего ока. Считается, что это око видит все, что происходит в душах людей.

Основные положения новой религии основатель позаимствовал из католицизма, ислама, конфуцианства и буддизма. Но у каодаистов есть и свои священные тексты и заповеди. Священных текстов всего два – сборник откровений и толкования к этим откровениям. А заповедей – пять: не убивать, не воровать, не употреблять алкоголь и мясо, не поддаваться порокам и не врать.

Молятся последователи каодаизма четыре раза в сутки, по часам, которые подчинены китайскому зодиаку: в час мыши, лошади, кота и курицы. Однако самым интересным в каодаизме, пожалуй, можно назвать пантеон святых. Он состоит из пяти уровней, а список святых способен вызвать потрясение у любого европейца: Будда, Иисус, Моисей, Шекспир, Виктор Гюго, Жанна д’Арк и Ленин.

Каодаисты верят, что на земле было три эпохи, и третью – «Разруха и новое творение» – мы переживаем сейчас. По легенде, Као Дай лично посылал на землю пророков, но те не смогли выполнить свою миссию, и он решил общаться с людьми лично. Теперь это общение проходит во время спиритических сеансов, которые устраивают верующие.

У каодаистов есть и собственная армия, которая была создана еще в 1943 году. Некоторое время последователей этой религии преследовали, но с 1980-х началось постепенное «потепление», и уже к началу нового тысячелетия каодаисты полностью легализировались.

Сантерия: «куриные» жертвы и домашние ритуалы

Эту религию исповедуют афрокубинцы в США. Сантерия считается тайной религией, и ее ритуалы стараются не демонстрировать публично. Зародилась эта религия в XVI веке, а ее догматы позаимствованы частично из католицизма, частично из мелких африканских религий. Главная задача последователей сантерии – поддерживать баланс, чтобы все живое процветало в мире и согласии.

Кроме африканских и латиноамериканских стран, последователей сантерии много в США, Нидерландах, Германии и Франции.

В сантерии нет своих святых, есть только главный бог Олодумаре и духи природы, которым люди молятся. Духов насчитывается 400+1, единицу добавляют на всякий случай: вдруг Олодумаре захочет создать нового духа.

Сантеристы практикуют жертвоприношение, а «жертвами» почти всегда становятся куры. Этот обряд выполняют тогда, когда хотят попросить у духов помощи или прощения за грехи.

Другой ритуал для общения с духами – ритмические танцы под барабан. Из-за этого сантерию часто путают с вуду, к которому она не имеет никакого отношения.

Впрочем, отправлять обряды в привычном смысле сантеристам негде – у них нет церквей. Кроме того, за всю историю существования сантерия не накопила никаких священных текстов, а только мифы и легенды, которые передаются из уст в уста. Верующие собираются и проводят ритуалы в домах священников.

Стать сантерийским священником совсем не просто. Желающий должен несколько лет изучать народную медицину, ритуальные танцы и легенды. Такое обучение стоит не менее 10 тысяч долларов, так как в процессе подготовки приходится покупать крупный рогатый скот, чтобы принести его в жертву, а также соответствующий реквизит для обрядов.

У сантеристов существует система предсказаний – ифа, которая в 2005 году была включена в список шедевров устного и нематериального наследия человечества, в 2008 году – в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Предсказания делают, бросая 16 пальмовых орешков, примерно, как европейцы – игральные кости. В зависимости от выпавшей комбинации священник рассказывает легенду, и тот, кому гадают, должен сам понять, какая мораль в ней скрыта.

Синтоизм: без греха, но с ледяной баней

Эта древняя японская религия появилась за 300 лет до начала нашей эры и распространена только в Стране Восходящего Солнца. В синтоизме нет заповедей и отсутствует само понятие «грех», а цель религии – жить в единстве с природой и людьми, творить добро здесь и сейчас, так как загробной жизни не существует.

Также у синтоистов нет единого бога, для них божества живут абсолютно во всем, что окружает человека. Молятся они в храмах, которые строят в самых живописных местах. При входе в храм обязательно нужно вымыть руки и прополоскать рот чистой водой, чтобы очиститься от земной грязи.

Каждый верующий обязательно подходит к алтарю, кланяется и хлопает в ладоши. Потом происходит молитва, которую зачитывает священник. А список официальных молитв синтоистов утвержден правительством. Впрочем, не возбраняется придумывать и свои молитвы, главное требование – чтобы в них были красивые слова, которые способны притягивать добро.

Каждые двадцать лет храмы перестраивают – как считается, это очищает «дома божеств». А во время новогодних праздников свое телесное и духовное очищение проводят верующие. Для этого синтоисты молятся под открытым небом в одном белье, а затем купаются прямо на улице. Вода, которую используют для «банных процедур», имеет температуру не выше трех градусов тепла.

Фото: liveinternet.ru, imaman.ru, nihon-go.ru

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