Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, в многонациональной Одессе всегда было место для других религий, кроме традиционных православия, иудаизма и ислама.

Первые караимы появились в Одессе в 1801 году. Два брата Мангуби и Авраам Бейм переехали из крымского городка Чуфут-Кале для торговли. А уже через тридцать лет одесская караимская община была настолько велика, что могла приобрести для молитвенного дома собственное здание.

Этот дом находился на Троицкой улице, в глубине двора и хорошо просматривался через железную решетку, которой двор был огражден со стороны улицы. Справа примыкал небольшой дом, где размещались начальная караимская школа и квартира газзана. Сюда приезжал высший духовный лидер – гахан.

Караимы признают абсолютный авторитет Торы (Ветхого Завета) и считают, что ее нельзя дополнять. Ветхий Завет, по караимскому вероучению, должен читать и толковать каждый верный лично. Само название общины переводится как «читатели» –то есть читатели Ветхого Завета.

В 1930-е годы здание было снесено. А в 1913 году на углу этого же квартала (угол Ришельевской) построили четырехэтажное здание, тоже имеющее прямое отношение к караимам. Об этом говорит сохранившаяся табличка: «Дом Одесского Караимского Общества».

Во время оккупации города в 1941-1944 годах караимы наряду с евреями, ромами и многими другими народами были истреблены нацистами.

В 2003 году караимы признали себя коренным народом Крыма наряду с крымчаками.

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