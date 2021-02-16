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Одесские театры приглашают принять участие в украинском “театральном Оскаре”

Одесские театры приглашают принять участие в украинском “театральном Оскаре”

Идея фестиваля – объединить все театры страны и показать их достижения Украине и международному сообществу.

Фестиваль-Премия «ГРА» проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года (в этом году будут рассматриваться премьеры, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2020). Для того, чтобы принять участие, театр должен подать заявку до 15 марта. Заявка включает в себя видеозапись спектакля, фотоматериалы, описание на украинском и английском языках. Обращаем внимание, что подавать можно только премьеры 2020 года.

Отбор участников осуществляется в несколько этапов:

– I этап – подача заявок от театров – до 15 марта.
– II этап – на основе поданных от театров заявок экспертным советом формируется лонг лист участников – до 27 марта.
– III этап – после просмотра вживую экспертным советом спектаклей из лонг листа формируется шорт лист из 12 спектаклей – первая половина июля.
– IV этап – показ спектаклей в Киеве и определение победителей международным жюри – вторая половина ноября.

Лауреаты фестиваля-премии будут определяться в шести номинациях, а лучшие получат не только дипломы лауреатов, но и деньги на реализацию нового проекта.

Отслеживать этапы развития украинского театра традиционно доверено Экспертному Совету в составе которого театральные деятели, театроведы, журналисты, культурологи из Киева, Одессы, Львова и Харькова:

  • Юлия Бентя (г. Киев), Анна Веселовская (г. Киев), Анастасия Гайшенец (г. Киев), Роман Лаврентий (г. Львов), Елена Лыбо (г. Харьков), Людмила Олтаржевская (г.Киев),
  • Виктор Рубан (г. Киев), Юлия Сущенко (г. Одесса), Юлий Швец (г. Киев).
  • Председатель Экспертного Совета – Ольга СТЕЛЬМАШЕВСКАЯ (г. Киев)

Неутомимая десятка уже готовится отправиться на поиски лучших из лучших.

Напомним, что финалистами Третьей премии «ГРА» стали работы двух одесских театров. В номинации “Лучший музыкальный спектакль” победила опера “La Traviata” (реж. Евгений Лавренчук) Одесского национального академического театра оперы и балета. В номинации “Лучший драматический спектакль” – “Энеида XXI” (реж. Максим Голенко) Одесского украинского музыкально драматического театра.

Ознакомиться с положением Премии, формой заявки и необходимыми документами можно тут.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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