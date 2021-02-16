Одесские театры приглашают принять участие в украинском “театральном Оскаре”

Идея фестиваля – объединить все театры страны и показать их достижения Украине и международному сообществу.

Фестиваль-Премия «ГРА» проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года (в этом году будут рассматриваться премьеры, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2020). Для того, чтобы принять участие, театр должен подать заявку до 15 марта. Заявка включает в себя видеозапись спектакля, фотоматериалы, описание на украинском и английском языках. Обращаем внимание, что подавать можно только премьеры 2020 года.

Отбор участников осуществляется в несколько этапов:

– I этап – подача заявок от театров – до 15 марта.

– II этап – на основе поданных от театров заявок экспертным советом формируется лонг лист участников – до 27 марта.

– III этап – после просмотра вживую экспертным советом спектаклей из лонг листа формируется шорт лист из 12 спектаклей – первая половина июля.

– IV этап – показ спектаклей в Киеве и определение победителей международным жюри – вторая половина ноября.

Лауреаты фестиваля-премии будут определяться в шести номинациях, а лучшие получат не только дипломы лауреатов, но и деньги на реализацию нового проекта.

Отслеживать этапы развития украинского театра традиционно доверено Экспертному Совету в составе которого театральные деятели, театроведы, журналисты, культурологи из Киева, Одессы, Львова и Харькова:

Юлия Бентя (г. Киев), Анна Веселовская (г. Киев), Анастасия Гайшенец (г. Киев), Роман Лаврентий (г. Львов), Елена Лыбо (г. Харьков), Людмила Олтаржевская (г.Киев),

Виктор Рубан (г. Киев), Юлия Сущенко (г. Одесса), Юлий Швец (г. Киев).

Председатель Экспертного Совета – Ольга СТЕЛЬМАШЕВСКАЯ (г. Киев)

Неутомимая десятка уже готовится отправиться на поиски лучших из лучших.

Напомним, что финалистами Третьей премии «ГРА» стали работы двух одесских театров. В номинации “Лучший музыкальный спектакль” победила опера “La Traviata” (реж. Евгений Лавренчук) Одесского национального академического театра оперы и балета. В номинации “Лучший драматический спектакль” – “Энеида XXI” (реж. Максим Голенко) Одесского украинского музыкально драматического театра.

Ознакомиться с положением Премии, формой заявки и необходимыми документами можно тут.