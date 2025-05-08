Как выбирали Папу Льва XIV

Вечером 8 мая 2025 года над Сикстинской капеллой появился белый дым — знак того, что кардиналы достигли согласия в выборе нового Папы Римского. Через некоторое время на балконе собора Святого Петра прозвучало традиционное «Habemus Papam! (Папа избран!)».

Новым понтификом (главой Католической церкви) стал кардинал Роберт Прево, который выбрал себе имя Лев XIV.

Прево — 69-летний американский миссионер, который большую часть своей жизни посвятил служению в Перу. До избрания Папой он возглавлял влиятельную Ватиканскую Конгрегацию по делам епископов. Его избрание стало историческим, поскольку впервые за двухтысячелетнюю историю Католической церкви её возглавил представитель США.

Конклав по избранию Папы начался 7 мая 2025 года при участии 133 кардиналов со всего мира. В первый день выбрать понтифика не удалось — об этом свидетельствовал чёрный дым из трубы Сикстинской капеллы. И вот, после четырёх туров голосования, 8 мая в 18:07 по киевскому времени, над капеллой появился белый дым, сообщивший о выборе нового Папы.

Этот момент стал кульминацией древней традиции, символизирующей единство и преемственность Католической церкви.

Что означает имя Лев XIV?

Имя Лев имеет глубокое историческое значение для Католической церкви. Один из самых известных понтификов — Лев XIII — знаменит своей социальной энцикликой «Rerum Novarum», которая заложила основы католической социальной доктрины. Выбрав это имя, новый Папа, вероятно, хочет продолжить традицию социальной справедливости и активного участия церкви в решении глобальных проблем.

Чего ждут от нового понтифика в Украине

Избрание Папы Льва XIV вселяет надежду на новый этап в отношениях Ватикана с Украиной.

На момент избрания официальных заявлений о войне в Украине Лев XIV ещё не делал. Однако известно, что Роберт Прево не раз выступал в поддержку мирных инициатив в регионах конфликтов и осуждал агрессию как инструмент международной политики. Украинские верующие надеются на более чёткую позицию Святого Престола по вопросу войны и поддержку суверенитета Украины.

Позиция его предшественника Франциска по войне в Украине вызывала неоднозначную реакцию. Некоторые украинские католики выражали разочарование из-за отсутствия чёткой критики действий России и призывов к миру без осуждения агрессора.

Что случилось с предыдущим Папой — Франциском

Папа Франциск, 266-й понтифик, умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Его понтификат длился с 2013 года и был отмечен стремлением к реформам, социальной справедливости и межрелигиозному диалогу.

Он продлился более 12 лет и сопровождался попытками обновления церкви, открытостью к диалогу, но и спорами — в частности, по поводу войны в Украине.