СБУ поймала в Одесской области шпиона из ЛНР (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений так называемой “ЛНР”. Он занимался шпионажем относительно украинских военных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

О задержанном сообщается: он уроженцем Луганской области. Он в 2014 году участвовал в захвате управления СБУ в Луганской области. Потом вступил в состав так называемого “3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ”, где в качестве командира разведывательно-диверсионной группы участвовал в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.

“Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач по украинским военным объектам”, – сообщили в СБУ.

Задержанного отправили в СИЗО.