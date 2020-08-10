Завет, заповедь и табу: что означают эти понятия в разных религиях?

Церковная терминология иногда заставляет нас задумываться над простыми, казалось бы, словами. Мы расскажем, что означает и чем отличается заповедь от завета, в каких религиях есть табу и что именно скрывается под этим понятием.

В иудаизме больше 600 заповедей?

Как написано в толковом словаре, заповедь – это непреложное предписание, строго обязательное правило поведения. Религиозное значение этого слова не слишком отличается от светского его толкования: в религии это приказ Бога людям не нарушать его закон. И когда современный человек употребляет слово «заповедь», чаще всего он имеет в виду его библейское значение.

Заповеди, которые даны в Библии от лица Всевышнего, составляют основу моральных норм жизни человечества. Самые известные в христианстве и иудаизме – это десять заповедей, которые были даны Моисею Богом на горе Синай. По легенде, скрижали, на которых они были записаны, хранились в Ковчеге Завета – деревянном ларце, где также находились другие святыни иудеев. Нарушать эти заповеди человеку категорически нельзя, так как, по библейским меркам, это может привести к катастрофе. Ведь свобода в этих религиях – не вседозволенность, а право выбора: если сделать неправильный выбор, можно пострадать.

Известные десять заповедей – не единственные в мировых религиях. Например, из Ветхого Завета в Новый Завет перешла так называемая заповедь любви. Ее Иисус Христос оставил своим ученикам и последователям: возлюби Бога душой и умом, а ближнего – как самого себя. Согласно религиозным канонам, эти две заповеди представляют собой основу сосуществования всех людей на земле.

Основу иудаизма составляют 613 заповедей – перечень нравственных законов, обязательных к исполнению и основанных на десяти Синайских заповедях. Кроме них, существуют семь заповедей потомков Ноя, которые считаются основой нравственности для всего человечества. Они лишь немного отличаются от десяти заповедей, данных Моисею. Кроме этого, в иудаизме есть целый список правил, который за несколько веков настолько увеличился, что слово «Талмуд» (собрание книг, где эти предписания содержатся) приобрело нарицательное значение и стало означать указания, которые проблематично выполнить.

В исламе, кроме собственно нравственных заповедей, подобных иудейским и христианским, есть заповеди, которые называются Пять столпов ислама и имеют отношение к исповеданию веры и ритуалу.

В буддизме есть свои десять заповедей, отчасти они похожи на христианские. Кроме того, каждый буддист должен знать четыре благородные истины, сообщающие о причинах страданий и путях их прекращения.

Завет – договор, а не правило?

Завет – это договор нравственного содержания, заключенный с последователями или потомками. Он может и не иметь отношения к религии. Завет отличается от заповеди тем, что не является правилом, за нарушение которого следует наказание, а подразумевает, что один человек обещает служить и помогать другому. Цель завета – сделать отношения между двумя сторонами ближе, когда, например, они обещают прекратить воевать друг с другом или наладить экономические отношения. В современном языке это слово почти не употребляется.

В религиозном смысле завет – обещание Бога помочь людям. Эта основная идея взаимоотношений Всевышнего и человечества. Например, завет вступил в силу, когда Бог освободил евреев от египетского рабства и дал им закон, который диктовал, как следует поступать, чтобы исполнить завет.

Табу есть во всех религиях мира?

Этот термин европейцы позаимствовали у народов Полинезии, и означает он строгий запрет на совершение каких-либо действий под угрозой наказания свыше. В мире нет ни одной религии, где не было каких-либо табу. Христианское учение, к примеру, содержит различные запреты, которые не позволяют человеку выходить за рамки религиозной этики. Существует целый перечень таких запретов. Один из них – развод, который осуждается церковью, так как считается, что брак, скрепленный священником, нерасторжим. Другой запрет, или табу, в христианстве касается гаданий и гороскопов: обращаться к предсказателям, посещать спиритические сеансы или играть в карты для человека считается большим грехом.

Ислам и иудаизм содержат гораздо больше строгих запретов, чем христианство. В этих религиях поведение человека регламентируется в каждой конкретной ситуации. В иудаизме это непреложное соблюдение субботы и деление животных на «чистых» и «нечистых», запрет жертвоприношений и поклонения идолам.

У мусульман запрет носит название харам. Это действие, которое наносит вред посторонним людям или самому человеку. Список того, что мусульманам запрещено, очень длинный, во многом он повторяет запреты других религий. Среди прочего, в него входят воровство и употребление в пищу свинины, крольчатины и алкоголя, ростовщичество и гомосексуализм, азартные игры и клевета.