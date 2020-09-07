Религиозный ликбез: об иконах-«таблетках», шамаиле и тханках

Религиозное образование многих современников заканчивается на том, что они знают даты праздников и посещают церковные службы. Однако в православии есть много вопросов, ответить на которые не смогут даже те, кто считает себя глубоко верующим человеком. Например, что такое мерная икона или для чего предназначена икона в центре храма?

На «таблетках» сюжеты изображали с двух сторон

«Таблетками», или иконами-святцами, называют небольшие иконы на холсте, на лицевой и оборотной сторонах которых изображены два сюжета церковных праздников. Такие иконы известны с XV века, и сегодня встретить их можно редко. Историки считают, что художники возили с собой «таблетки» в качестве своеобразного портфолио – собрания образцов своего творчества.

Размер такой иконы не превышает 25 сантиметров. Изготавливали ее по особой технологии. Два отдельных холста склеивали вместе, проложив предварительно между ними лист бумаги. Потом холсты покрывали белым грунтом, и уже сверху него с двух сторон писали иконы. Этот грунт назывался левкасом и представлял собой мел и клей, смешанные с льняным маслом. Его полировали до блеска, а потом наносили полупрозрачные краски, при этом грунт едва уловимо просвечивал сквозь красочный слой и создавал легкий эффект свечения.

От чего зависит размер иконы?

Размер иконы зависит от того, где ее собираются размещать. К примеру, образа, которые вешают дома, обычно небольшие – от пяти сантиметров до полуметра. Одно время очень популярными были иконы размером с ладонь взрослого человека – их привозили те, кто отправлялся в паломничество.

Следующие по размеру – венчальные иконы, а еще немного крупнее – мерные. Эти образа стали появляться в XVI веке: по традиции, когда рождался ребенок, заказывали икону с изображением его небесного покровителя в рост новорожденного. Такая икона не должна была превышать 50 сантиметров. Однако мерные иконы были дорогими и позволить себе их могли только очень богатые семьи – царские и дворянские.

Иконы, которые находятся в храмах, могут быть любого размера. Например, праздничные иконы, которые кладут на аналой, имеют размер книги – 30 на 40 сантиметров. А вот на иконостасе размещают иконы побольше – их размер зависит от размеров самой церкви. В праздничном ряду иконостаса обычно можно увидеть ростовые иконы – размер изображенных на них фигур должен быть не меньше метра, чтобы прихожане могли их рассмотреть. На иконостасах крупных соборов можно увидеть иконы, размер которых достигает двух с половиной метров.

Что такое поклонные иконы?

В праздничные дни в центре храма устанавливают специальный столик – аналой, на который кладут икону с изображением празднуемого события. Это поклонная икона – предназначенная для поклонения. Самые древние поклонные иконы были небольшого размера. При их создании холст делили на несколько частей, в каждой из которых изображали отдельный сюжет. У нас в стране первые такие иконы появились при епископских кафедрах, а сюжетом иконы становилась та или иная памятная для церкви дата или житие святого. Поклонные иконы выполняли также образовательную функцию: образ, который лежал на аналое, раскрывал прихожанам смысл события священной истории, которое отмечалось в этот день.

Что заменяет иконы мусульманам и буддистам?

Известно, что изображения животных, людей, а тем более Аллаха, в исламе запрещены. Стены мечетей мусульмане украшают изображением цветов, орнаментов или строк из Корана. Однако у мусульман есть изображения, которые, пусть и с натяжкой, но могут считаться эквивалентом православных икон. Это шамаиль – он представляет собой не изображение лика святого, а ритуальное панно. Его выполняют тушью, печатным способом или масляными красками на стекле или холсте, вышивают на полотне, а готовый шамаиль размещают в доме над дверным проемом или в мечети.

Что касается буддистов, то у них изобразительных ограничений намного меньше. Иконы им заменяет тханка, что в переводе означает «свиток». Это живопись на ткани с религиозным сюжетом. Считается, что тханки придумали кочевники-буддисты, которые не могли возить с собой крупные религиозные изображения. А небольшой отрезок ткани не занимал много места.

Буддисты используют тханки для медитации, а также во время проведения буддистских обрядов, торжеств и церемоний. На тханках обычно изображают великих гуру или божеств, а также фрагменты из жизни обычных людей. При этом каждое из божеств должно иметь только ему присущие внешний вид, позу, жесты и мимику. Тханки имеют прямоугольную форму и бывают самых разных размеров: от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Почему в православных храмах нет скульптур?

Считается, что в православии запрещены скульптурные изображения Христа, но это не так – просто увидеть их можно очень редко. По мнению историков, запрет на использование трехмерных изображений Иисуса, Богоматери и святых возник после VII Вселенского собора, в 787 году. Однако на самом деле принудительного запрета на подобные изображения не было, просто у епископов разошлись мнения, как изображать Христа – в виде иконы или скульптуры. В 1722 году Святейший Синод РПЦ все же запретил держать в храмах «резные иконы». Но это было сделано из опасения, что их будут создавать «неотесанные невежды», а не «богоизбранные художники».