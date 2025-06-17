Ключевые моменты

Рано утром 17 июня 2025 года российские дроны атаковали исторический центр Одессы. Разрушено много домов.

Спасатели продолжает разбор завалов. Обнаружено тело погибшей женщины. Уже известно о 17 пострадавших, среди которых есть беременная девушка.

Один человек погиб, еще одного ищут среди завалов

Обновленную информацию о последствиях российского обстрела Одессы 17 июня сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

“К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Сейчас продолжаются поиски еще одной женщины. Надеемся, что спасатели найдут ее живой”, — написал он в своем телеграм-канале.

Всего же в результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализация понадобилась одному человеку. Остальные после получения медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно.

Напомним, что россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Идет ликвидация последствий вражеской атаки, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление российских террористов против гражданского населения Одесской области.

Также этим утром сильно пострадала столица Украины. В Киеве после попадания российской ракеты обрушилась часть высотного дома. Уже известно о 14 погибших. Под завалами могут быть еще люди.