Ключевые моменты:
- В Одессе и области сохранится чрезвычайная пожарная опасность;
- В Одессе завтра переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С;
- По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
Прогноз погоды в Одессе на 14 июля
В Одессе в понедельник переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 20-21°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 14 июля
По Одесской области Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем в прибрежной зоне юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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