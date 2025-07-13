жара

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области сохранится чрезвычайная пожарная опасность;
  • В Одессе завтра переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С;
  • По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.

Прогноз погоды в Одессе на 14 июля

В Одессе в понедельник переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 20-21°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 14 июля

По Одесской области Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем в прибрежной зоне юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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