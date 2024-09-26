Птицеферма на батарее и экологический забор: как одесские школьники становятся изобретателями

Даже война не помешала проведению Всеукраинского конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления. Работ было представлено много. Школьники изучали проблемы одиночества своих сверстников, разные формы зависимостей, предлагали технико-технологические проекты для непосредственного воплощения в жизнь по месту жительства.

В этом году было много инновационных проектов, предложенных воспитанниками учебных заведений Одесской области. В частности, среди лидеров были Крыжановский и Фонтанский лицеи.

Перепелки дома? Пожалуйста!

Александре Кравец захотелось доказать или опровергнуть свою идею выращивания перепелов из магазинных яиц в домашних условиях, без традиционного инкубатора – на батарее. Ведь разведение перепелов и использование их мяса и яиц широко практикуются во многих зарубежных странах: Японии, Германии, Великобритании, США, Франции и других. Почему бы не попробовать?

Девочка изучила породы перепелов, выяснила их особенности. В отличие от других птиц перепелы меньше болеют. Они имеют температуру тела выше обычной (38-42°С). Такая среда не подходит для благоприятного развития микроорганизмов, вызывающих болезни. Поэтому у перепелов высокая стойкость к заразным заболеваниям и выращивать их легче.

– На батарее в ящике и в условиях достаточно увлажненного воздуха вылупление начинается на 15 день закладки, – говорит Саша. – Грустно, что вылупляется только 20%, может быть потому, что не все яйца оказываются свежими на момент покупки. Скорлупа от перепелиных яиц на 90% состоит из микроэлементов и имеет нулевую калорийность, поэтому можно спокойно добавлять порошок из скорлупы в пищу. А перепелиный помет – органическое удобрение. Подойдет, например, для подкормки комнатных растений. У меня оно отлично подошло для подкормки фиалки сорта «Шансон».

По мнению юной изобретательницы, маленькие перепелки дальше могут быть перемещены в небольшой птичник и расти до взрослого состояния. И семья без больших затрат будет иметь питательный и полезный продукт питания, а может еще и дополнительный заработок.

Зачем нужны «зеленые заборы»?

Ученик лицея «Крыжановский» Александр Барабаш и учащиеся лицея «Фонтанский» Владислава и Никита Осташевские предложили создание «Зеленого забора».

Идея проекта заключается в том, что формирование «зеленого забора» вдоль проезжей части населенных пунктов не только будет украшать внешний вид улиц в любое время года, но и выполнять очень важные и полезные защитные функции от пыли и выхлопов автотранспорта.

По мнению авторов проекта, саженцы для создания «зеленых заборов» можно выращивать на пришкольных исследовательских участках. Во время размножения туи Брабант, самшита Колхидонского ученики могут выполнять различные виды практических работ, связанные с выращиванием хвойных растений (сея семян, подготовка черенков, уход, подготовка почвы), проводить наблюдения, выполняют длительные опыты.

При реализации проекта авторы также построили домики для насекомых. Это деревянные конструкции, заполненные трубочками камыша, веточками малины, бузины или других растений. Домики для насекомых могут поддержать их численность в природе и, таким образом, способствовать сохранению как биоразнообразия, так и нормальных условий опыления растений.

Неиспользованные возможности?

Знакомство с предложениями школьников поражает комплексным подходом и пониманием необходимости решения самых разных проблем.

Саша Кравец поначалу хотела лишь попробовать прямо дома получить из яиц маленьких перепелочек. А потом создала дорожную карту развития небольшого домашнего птичника, который поможет в трудные времена многим семьям и питаться лучше, и немного заработать.

Авторы «Зеленого забора» сначала имели целью лишь увеличить озеленение улиц Крыжановки и Фонтанки, но пришли к выводу, что и саженцы нужно самостоятельно выращивать, и условия для поселения полезных насекомых создавать, а потом еще и брикеты для отопления производить, потому что только за счет озеленения экологическое состояние населенного пункта существенно не улучшить.

На самом деле ничего удивительного в этом нет: изобретательство, если ребенок начинает им заниматься, побуждает к овладению полезными навыками, к поиску новых знаний в разных областях, к общению с единомышленниками и опытными педагогами, потому что техническое творчество – дело коллективное. Это постоянный процесс самозанятости творческого человека и перехода от одного проекта к следующему.

В отличие от должностных лиц, учащиеся разрабатывают экономически обоснованные проекты с небольшим уровнем финансирования. И почти каждый из них может быть быстро и с пользой реализован в местной громаде. Но пока такой статистики нет. Хотя в условиях войны многие идеи подростков помогли бы общинам улучшить уровень жизни своих жителей.

В Крыжановском и Фонтанском лицеях создали прекрасные условия для того, чтобы многие дети приобщались к изобретательской деятельности. Теперь слово за руководством местных громад: нужно сделать так, чтобы потенциал интересных проектов не превратился в кладбище неиспользованных возможностей. И подростки увидели свои идеи воплощенными в жизнь, не потеряли дар поиска нового, ставили перед собой более сложные задачи и не боялись браться за их решение.