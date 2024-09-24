Сумочки и одежда своими руками: подростки с Одесчины открыли свой бизнес

Год назад Богдана и не думала, что будет иметь кучу заказов и зарабатывать деньги. Она и многие другие подростки овладевают навыками профессионального шитья на социальном школьном предприятии, работающем в Ларжанском лицее. Это стало возможным благодаря проекту учебного заведения «Социальное школьное детское предприятие».

«Одесская жизнь» узнала, как подростки из Измаильщины начали свой первый бизнес и уже стали звездами местных ярмарок.

Хочешь, чтобы твои изделия покупали? Учись мастерски шить!

Когда директор лицея Светлана Рудакова рассказала ученикам восьмого класса об идее создания детского предприятия и спросила, кто желает попробовать, подняла руку только Полина.

— Мы с мамой постоянно моделируем, поэтому мне было интересно. На этом производстве что-то изготавливать, управлять и вести бюджет предлагают именно детям. Учителя только помогают. Поэтому я и решила попробовать, — рассказала Полина.

Не менее интересно было учительнице трудового обучения Татьяне Гудковой, которой директор предложила наставничество — подсказывать, помогать с идеями.

— Сначала не знали, чем дети будут заниматься. Надо было что-то несложное, но увлекательное. Например, сумки, пеналы, косметички. Но прежде всего дети должны были освоить швейную машинку. Мы встретились с Полиной прошлым летом, и я ее спросила, согласна ли она учиться. Потому что если мы собираемся продавать нашу продукцию, то швы должны быть безупречными. И Полина согласилась. Если шов получался неровный — она его распарывала и начинала заново, — вспоминает Татьяна Анатольевна.

Хотя все предприятие началось с одной ученицы, вскоре ее примеру последовали другие девушки. Желающих пока хватает: на предприятие принимают подростков, достигших 14 лет. Договоры на трудоустройство подписывают с их родителями. А Полина уже преодолела первую ступеньку карьерного роста: она возглавляет предприятие и отвечает за бухгалтерию.

Звезды местных ярмарок: от дизайнерских сумок до футболок с принтами ручной работы

Поскольку у девушек не было стартового капитала, они начали шить дизайнерские сумочки из старых джинсов. Вскоре о детском предприятии узнали другие жители Ларжанки, и начали приносить туда ненужные им джинсовые вещи. Первые заработанные средства мастерицы решили потратить не на зарплату, а на фурнитуру и ткани. На карманах сумочек из габардина, по совету Татьяны Анатольевны, девушки написали «Love іs». Такие стильные аксессуары раскупили очень быстро.

Полина подсказала еще одну идею: она сшила сумку из черного габардина на день рождения мамы, использовав технику размытия белой краски вокруг изображения. Другие девушки вдохновились этой задумкой и совместными усилиями сделали линию сумок с рисунками белой краской.

— Косметички, пеналы, домашние тапочки раскупали как только мы выставляли их на ярмарку. А поскольку и в нашем, и в соседних селах ярмарок проводится очень много, то распродали мы наши изделия быстро. Ко Дню села решили подготовить нечто особенное — футболки с рисунками. Они стали хитом продаж! Рисунки сделали на самую разнообразную тематику: с казаком, украинским воином, желто-голубым сердцем, морскими пейзажами, даже с пауками-черепами. Жителям особенно понравились футболки с надписями: просили еще, даже предлагали свои идеи фраз, — рассказывает учительница.

Шить и рисовать учат всех желающих. Главное — быть прилежным

Младшие девушки тоже захотели шить и рисовать. Специально для них работает кружок при предприятии. Именно здесь Богдана, о которой мы упоминали в начале рассказа, научилась делать идеальные швы на машинке.

— У Богданы сразу стало получаться, достаточно было один раз показать, — с удовольствием рассказывает Татьяна Гудкова, — Это дело ей по душе, поэтому родители купили ей швейную машинку. Она даже придумала фирменные двусторонние шоперы: выворачиваешь — и твоя сумочка уже другого цвета.

Таланты проявляют и другие девушки. Например, Ярослава удачно представляет пошитые вещи, Юля — хорошо рисует, а Ане вообще хочется создавать различные вещи хендмейд.

Планы и мечты: как умение шить поможет девушкам в будущем

Начинающие швеи уже получили свой первый крупный заказ: пошив 60 флагов для Сафьяновской громады. Конечно, за эту работу они получат оплату. А уж как распределить доходы, юные мастерицы будут решать вместе: на нитки, ткани, акриловые краски или зарплату.

Сейчас девушки как бы моделируют свою взрослую жизнь. У них множество идей. Кто-то хочет стать дизайнером одежды, кто-то — открыть бизнес, кто-то — создать собственный бренд. И первые важные шаги в достижении этих мечтаний они делают на школьном предприятии. И уже сейчас получают знания, которые им понадобятся в будущем.

Наталья Слободяна