Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заработает «Социальное такси»: кто и как сможет им воспользоваться

В Одессе заработает «Социальное такси»: кто и как сможет им воспользоваться

В Одессе появится новая служба «Социальное такси», которая будет предоставлять бесплатные транспортные услуги людям с инвалидностью. Инициатива призвана помочь жителям города с ограниченными возможностями в передвижении к важным социальным, медицинским и реабилитационным учреждениям. Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

25 сентября на официальном сайте Одесского городского совета была опубликована информация о создании «Социального такси». На следующий день, 26 сентября, исполнительный комитет городского совета принял решение о запуске этого проекта. Бесплатными услугами смогут пользоваться люди с инвалидностью I и II групп, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также лица с нарушением зрения.

Служба будет работать в будние дни с 08:30 до 17:30 и предоставлять до 10 поездок в месяц для каждого пользователя. Заказать услугу можно через территориальный центр по месту жительства за три дня до поездки, а в экстренных случаях — при наличии свободных ресурсов.

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