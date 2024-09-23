Экоконтроль по-новому: на Одесчине внедрят современные европейские реформы

В рамках реформы планируется открытие трех пунктов экологического контроля на территории Юго-Западного округа. В частности, пункты будут расположены в Одессе, Николаеве и Первомайске.

В зону контроля этих пунктов попадут многочисленные громады Одесской и Николаевской областей, где инспекторы будут контролировать выбросы загрязняющих веществ в воду и воздух, а также отслеживать деятельность, связанную с использованием природных ресурсов.

Особое внимание будет уделено выявлению незаконной вырубки леса, браконьерства, и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме этого, инспекторы будут участвовать в сезонных природоохранных операциях, как «Новогодняя елка» и «Нерест».

Благодаря внедрению современных технологий, в частности спутниковых данных и открытых баз, новые пункты будут способствовать приближению экологического контроля к европейским стандартам.

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