Экоконтроль по-новому: на Одесчине внедрят современные европейские реформы

На Одесчине и Николаевщине начинается пилотный проект по экологическому контролю для усиления надзора за состоянием окружающей среды в громадах с помощью современных лабораторий и постоянного присутствия инспекторов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
В рамках реформы планируется открытие трех пунктов экологического контроля на территории Юго-Западного округа. В частности, пункты будут расположены в Одессе, Николаеве и Первомайске.
В зону контроля этих пунктов попадут многочисленные громады Одесской и Николаевской областей, где инспекторы будут контролировать выбросы загрязняющих веществ в воду и воздух, а также отслеживать деятельность, связанную с использованием природных ресурсов.
Особое внимание будет уделено выявлению незаконной вырубки леса, браконьерства, и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме этого, инспекторы будут участвовать в сезонных природоохранных операциях, как «Новогодняя елка» и «Нерест».
Благодаря внедрению современных технологий, в частности спутниковых данных и открытых баз, новые пункты будут способствовать приближению экологического контроля к европейским стандартам.
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