Больше не Первомайское: село возле Одессы официально получило новое название

Напомним, 19 сентября Верховная рада приняла постановление об изменении названий 26 сел и поселков в Одесской области, в рамках которого среди прочих было переименовано Первомайское в Причерноморское.

В тот же день в очередной раз пытались переименовать город Южный на «Южное», но не смогли и отложили вопрос для отдельной дискуссии.

Поэтому, отныне на пути к Доброславу и Березовке появился старый новый населенный пункт.

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