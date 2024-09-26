Больше не Первомайское: село возле Одессы официально получило новое название

Первомайское село недалеко от Одессы и ряд других населенных пунктов Одесской области сегодня, 26 сентября официально получили новые названия. Постановление приняли еще 19 сентября, но вступило в силу оно только сегодня.
Напомним, 19 сентября Верховная рада приняла постановление об изменении названий 26 сел и поселков в Одесской области, в рамках которого среди прочих было переименовано Первомайское в Причерноморское.
В тот же день в очередной раз пытались переименовать город Южный на «Южное», но не смогли и отложили вопрос для отдельной дискуссии.
Поэтому, отныне на пути к Доброславу и Березовке появился старый новый населенный пункт.
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