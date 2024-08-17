В Одессе установили не совсем обычные антипарковочные столбики (фото, видео)

Такой, несомненно, приятной и позитивной новостью поделился в соцсетях одесский общественный деятель, глава ОО «Веловектор» Александр Прохоров.

Как поясняет общественник, предназначение этих столбиков – не допускать наезда недобросовестных автомобилистов на газон.

Это совместный проект одесских экоактивистов с лабораторией «Драгоценный пластик», которую возглавляет экоактивист Евгений Хлебников.

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«Изделия сделаны по уникальной технологии, разработанной одесскими изобретателями. Материал получается сверхпрочный, стойкий к перепадам температур, ультрафиолету и другим раздражителям. Сырьем является смесь пластиковых отходов, большинство из которых в Украине не перерабатывается. На одно изделие уходит примерно кубометр пластикового мусора, который в противном случае попадет на свалку», – рассказал Александр Прохоров.

Он также отметил, что столбики на Сегедской – это только первая тестовая партия (6 штук), которую бесплатно передали коммунальным службам для установки. А через несколько дней в Одессе уже на другой локации появятся первые горизонтальные делиниаторы.

Напомним, еще до полномасштабной войны на одной из детских площадок в Одессе уложили тротуарную плитку из неликвидного пластика – ПЭТ-бутылок и одноразовой посуды, не подлежащих переработке.