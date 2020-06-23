Как создать свой сайт в интернете бесплатно

Все больше пользователей переводят свой бизнес в онлайн. Первым этапом такого перехода является создание веб-сайта. Новичкам в сайтостроении кажется, что сделать веб-сайт очень сложно: нужны специальные знания и навыки, а также немаленькие финансовые вложения. Но используя несложные онлайн-инструменты, можно создать свой сайт бесплатно.

Конструктор сайтов

Если вы не знакомы с программированием и ничего не знаете о верстке и дизайне, воспользуйтесь конструктором веб-сайтов для создания вашего онлайн-ресурса. Можно считать, что любой онлайн-инструмент для разработки веб-сайта без вмешательства в код, является конструктором сайтов. Это главное отличие и удобство работы в сравнение с самописными сайтами.

Конструкторы сайтов бывают двух типов в зависимости от использования хостинга:

Если для использования конструктора его необходимо скачать и установить на собственный хостинг – это Standalone тип (автономные решения) . Такой тип требует дополнительных усилий: разобраться, что такое хостинг и купить подходящий план; понять, как работать с файлами на хостинге; решать любые проблемы с сайтом. Для новичка решать все эти сложности может быть трудно.

. Такой тип требует дополнительных усилий: разобраться, что такое хостинг и купить подходящий план; понять, как работать с файлами на хостинге; решать любые проблемы с сайтом. Для новичка решать все эти сложности может быть трудно. Если конструктор предоставляется в комплексе с хостингом – это SAAS тип (облачные решения). То есть сайт размещается на стороне разработчиков конструктора. Для использования вам нужно: зарегистрироваться на сайте разработчика; выбрать подписку; решать проблемы с сайтом через обращение в поддержку разработчика. Такой вариант для новичка гораздо удобнее и проще.

Конструктор сайтов – это доступ к удобному и понятному интерфейсу, который позволит создать простой веб-ресурс за 15-20 минут. Чтобы создать веб-сайт, вам необходимо выбрать тематический шаблон и отредактировать его под ваши потребности. Изменить можно почти все элементы шаблона (например, цвета и кнопки), а также перемещать, добавлять, изменять и удалять блоки заготовки при помощи перетаскивания (функция drag-and-drop). Можно загружать медиафайлы и текст.

Если у вас достаточно времени, то помощью конструктора веб-сайтов можно создать и более сложный ресурс (например, интернет-магазин). Для этого нужно больше внимания уделить функционалу, который можно добавить при помощи виджетов и плагинов. Например, можно добавить такие элементы как иконки социальных сетей, музыку, карты, календари, видео и многое другое. Плагины также позволяют выполнить SEO-оптимизацию и настроить мультиязычность веб-сайта.

Кроме простоты и удобства, конструктор сайтов обладает таким преимуществом, как автоматическая оптимизация всех сайтов под мобильные устройства. Если у вас самописный сайт, то адаптация под разные устройства выполняется вручную.

Несмотря на все преимущества работы с конструктором сайтов, у него есть важный недостаток – уникальный сайт создать не получиться. Количество тематических шаблонов ограничено, а возможные изменения в них не обладают достаточной гибкостью в сравнение с самописными сайтами. Есть вероятность, что вы встретите в Интернете веб-сайт похожий на ваш.

Создание сайта с помощью конструктора

Процесс создания веб-ресурса при помощи конструктора включает следующие шаги:

Выбор шаблона. Шаблон – это заготовка с определенной цветовой гаммой и основными шрифтами, а также с определенным расположением функциональных блоков сайта. В зависимости от того, какой дизайн вы выбрали, такой вид и будет иметь ваш ресурс. Изменение шаблона. Основу для сайта можно создать, редактируя шаблон. Используйте перетаскивание, добавляйте блоки и меняйте их местами. Работайте с заголовками, текстом и медиа файлами. Добавление функционала. Используя плагины и модули можно подключить новые функции к основе сайта. Это позволяет сделать онлайн-ресурс любой направленности. Например, можно добавить модули оплаты и доставки, карту, календарь, кнопки соцсетей, онлайн-чат, контактную форму и многое другое. Добавление контента. Тут все зависит от направленности веб-сайта и вашей фантазии. Текст, картинки, видео – можно использовать все. Проверка адаптивности. Проверьте, как веб-сайт выглядит на разных устройствах и экранах. SEO-настройка. При помощи встроенных или дополнительных модулей выполните SEO-оптимизацию. Публикация сайта. Это финальный этап, чтобы сайт стал доступен всем пользователям в сети.

Выбор конструктора

Для выбора конструктора сайтов изучите следующие параметры:

Лимиты пакетов.

Возможность использовать свой домен для сайта.

Поддержка SSL-сертификатов.

Возможность создать электронную почту.

Адаптивность к мобильным устройствам.

Оптимизация SEO.

Список платных услуг.

Бесплатные бонусы.

Отзывы о конструкторе и провайдере.

Конструктор сайтов часто включен в пакет хостинговых услуг. Но иногда за него нужно доплачивать. Уточните ту информацию заранее, чтобы избежать неприятных неожиданностей.

Если провайдер предлагает тестовый период, используйте его, чтобы понять, какой конструктор вам подойдет. Постарайтесь поработать с разными конструкторами на тестовой основе, сравните и выберите удобный.

И помните, что основная сложность в работе с конструкторами сайтов – это найти многофункциональное и гибкое решение у надежного провайдера.

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