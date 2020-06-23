Одесский краевед бьет тревогу по поводу судьбы старинных фресок в историческом доме

Одесский краевед, экскурсовод, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов бьет тревогу. В историческом доме на Пушкинской, 8 идет ремонт.

Дмитрий рассказывает, что в арке дома находятся старинные фрески — одни из самых красивых в Одессе.

— Некоторые фрески в этом доме уже были переделаны, причем давно. Одни потеряли свой изначальный вид — их «переделали», и, мягко говоря, упростили.

Еще одна фреска вообще исчезла.

– В свое время была уничтожена в парадной дома уникальная старинная фреска, одна из самых красивых в Одессе, — сообщает Дмитрий, приводя фото из серии «было» и «стало после реставрации».

Но в связи с тем, что в этом доме есть и другие уникальные настенные росписи, а реставрация-ремонт в арке сейчас в самом разгаре, Дмитрий предупреждает:

— Прямо сейчас, на Пушкинской, 8, могут быть уничтожены фрески в арке дома, а вместо старинных росписей появится современная «мазню».

Фото Дмитрия Жданова

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