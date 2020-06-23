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Когда начнется новый учебный год — комментарий и.о. министра

Когда начнется новый учебный год — комментарий и.о. министра

Новый учебный год в школах Украины, скорое всего, начнется в обычном режиме 1 сентября, однако окончательного решения Кабмина на этот счет нет. Кроме того, Минздрав и Минобразования разрабатывают специальные протоколы, которые определят меры безопасности для возвращения детей на реальную учебу в школы.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

“Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение”, – отметила Мандзий.

Ранее мы сообщали о сроках вступительной кампании в вузы.

 

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