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В Одессе под Потемкинской лестницей появилось убежище с сюрпризом (фото)

В Одессе под Потемкинской лестницей появилось убежище с сюрпризом (фото)

Под исторической одесской Потемкинской лестницей теперь есть не только проход между Греческим и Стамбульским парками, но еще и убежище с… фортепиано.

Напомним, Потемкинская лестница, Стамбульский и Греческий парк во время полномасштабного вторжения были закрыты для прохожих.

Лестницу и оба парка открыли в апреле этого года.

Известно, что между парками под исторической одесской лестницей есть проход, соединяющий их.

Недавно проход между Стамбульским и Греческим парком оборудовали защитными укреплениями. Теперь здесь появилось еще одно убежище.

Убежище с фортепиано под Потемкинской лестницей, снаружи

Кстати, появившееся уже давно в этом проходе фортепиано находится на своем месте. А вот другое фортепиано теперь есть и в самом убежище.

Убежище оборудовано скамейками, вход в него свободный. Так что пройти от парка к парку можно в любое время.

Добавим: там очень темно, так что будьте осторожны.

Как это все выглядит внешне – смотрите на наших фото:

Убежище с фортепиано под Потемкинской лестницей, посетители
Убежище под Потемкинской лестницей, пианино
Убежище с фортепиано под Потемкинской лестницей
Убежище с фортепиано под Потемкинской лестницей, вход
Убежище под Потемкинской лестницей в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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