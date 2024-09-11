В Одессе под Потемкинской лестницей появилось убежище с сюрпризом (фото)

Напомним, Потемкинская лестница, Стамбульский и Греческий парк во время полномасштабного вторжения были закрыты для прохожих.

Лестницу и оба парка открыли в апреле этого года.

Известно, что между парками под исторической одесской лестницей есть проход, соединяющий их.

Недавно проход между Стамбульским и Греческим парком оборудовали защитными укреплениями. Теперь здесь появилось еще одно убежище.

Кстати, появившееся уже давно в этом проходе фортепиано находится на своем месте. А вот другое фортепиано теперь есть и в самом убежище.

Убежище оборудовано скамейками, вход в него свободный. Так что пройти от парка к парку можно в любое время.

Добавим: там очень темно, так что будьте осторожны.

Как это все выглядит внешне – смотрите на наших фото:

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