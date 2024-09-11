В Одессе под Потемкинской лестницей появилось убежище с сюрпризом (фото)

Под исторической одесской Потемкинской лестницей теперь есть не только проход между Греческим и Стамбульским парками, но еще и убежище с… фортепиано.
Напомним, Потемкинская лестница, Стамбульский и Греческий парк во время полномасштабного вторжения были закрыты для прохожих.
Лестницу и оба парка открыли в апреле этого года.
Известно, что между парками под исторической одесской лестницей есть проход, соединяющий их.
Недавно проход между Стамбульским и Греческим парком оборудовали защитными укреплениями. Теперь здесь появилось еще одно убежище.
Кстати, появившееся уже давно в этом проходе фортепиано находится на своем месте. А вот другое фортепиано теперь есть и в самом убежище.
Убежище оборудовано скамейками, вход в него свободный. Так что пройти от парка к парку можно в любое время.
Добавим: там очень темно, так что будьте осторожны.
Как это все выглядит внешне – смотрите на наших фото:
Фото автора