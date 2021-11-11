Собачья жизнь: как животные и люди уживаются в Одессе

Первых диких зверей человечество приручило в незапамятные времена, тем самым взяв на себя ответственность за существование «братьев наших меньших» рядом с людьми. Как уживаются в Одессе животные и люди, выясняла «Одесская жизнь».

О правилах содержания животных и ответственности

В Одессе есть свои «Правила содержания животных». И самое главное из них — владельцы собак должны их выгуливать на поводках, независимо от размера животного. Есть здесь и точный перечень потенциально опасных пород. Таких животных необходимо выводить на прогулку только в намордниках — даже в специально отведенных для выгула местах. И любой прохожий может вызвать полицию, увидев, что бультерьер или алабай гуляет без поводка.

Нарушение правил содержания животных регулируется статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, за выгул собаки в неположенном месте, без поводка и намордника закон предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан — 17-51 гривню.

Если вследствие этих нарушений пострадал человек или был нанесен вред его имуществу, владельцу собаки грозит штраф от 51 до 85 гривен — с конфискацией животного. А ущерб пострадавшему должен быть возмещен виновным в полном объеме.

Не менялись муниципальные «Правила содержания животных» с 2008 года. Сейчас городские власти и волонтеры-зоозащитники озаботились созданием новых — соответствующих обновленному законодательству Украины. В частности, планируется обязать владельцев регистрировать своих домашних питомцев.

Регистрируют животных в КП «Муниципальный центр экологической безопасности». Стоимость — 80 гривен. При желании собаку можно чипировать. А если чип уже есть, его вносят в регистрационную базу.

— Если нашли потерявшуюся собаку, на которой находится жетон c QR-кодом, — сканируем чип, сравниваем номер с базой регистрации и по нему определяем хозяина, — рассказал директор Центра Александр Панченко. — Так что регистрация, в первую очередь, удобна владельцам животных.

Об отлове и стерилизации бродячих животных

Как бы нежно ни относились одесситы к «братьям нашим меньшим», но без регулирования численности популяции бездомных животных в городе не обойтись.

От варварской «будки» в Одессе отказались примерно 15 лет назад. Сегодня в городе работает программа по вакцинации и стерилизации бездомных животных. Рассчитана она на период с 2016 по 2021 год. И сейчас городские власти и оказывающие им большую помощь волонтеры разрабатывают программу на дальнейшие годы.

Занимается отловом бродячих собак КП «Муниципальный центр экологической безопасности». Так что, если одесситы увидят на улице бродячих животных, они могут сообщить об их местонахождении либо в коммунальное предприятие, либо на горячую линию горсовета. И стаю включат в график отлова.

По словам Александра Панченко, основное количество заявок приходит на отлов собак на поселке Котовского — ведь туда стекаются бездомные животные из близлежащих сел. На поселке Таирова — меньше, а в центре города их почти нет.

Ловцов бездомных животных в Одессе не хватает. Работа не из легких, а средняя зарплата — порядка 6300 гривен.

Стерилизует животных БФ «Приют для животных», созданный Немецким союзом защиты животных на 6-м километре Овидиопольской дороги. Здесь же — при отсутствии противопоказаний — их прививают от бешенства, чумки, других инфекций и передерживают до 15 дней. А затем коммунальщики выпускают животных туда же, где они были отловлены.

Раньше в приюте проходила акция и по бесплатной стерилизации котов. Но со временем одесситы начали приносить туда не дворовых, а домашних питомцев. В результате Фонд от акции отказался. Город же принял собственную программу стерилизации котов, на которую ежегодно выделяет около миллиона гривен. Однако активной муниципальной «охоты» на усатых-полосатых в одесских дворах что-то не наблюдается.

По словам Александра Панченко, после стерилизации 80% собак становятся менее агрессивными. И можно среди «приютских» выбрать себе питомца. Поиском для собак новых хозяев занимаются в основном волонтеры. В частности, коммунальное предприятие тесно сотрудничает с общественной организацией Animal-SOS Odessa. Совместно ими был создан центр адопции на 411-й батарее. Здесь кинологи социализируют собак — чтобы они смогли жить с человеком, в семье.

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Об захоронении домашних питомцев

Кладбище или крематорий для домашних и беспризорных животных городские власти обещают создать в Одессе уже порядка 10 лет. А тем временем появлялись в одесских парках стихийные погосты четвероногих любимцев — холмики, оградки с любимыми игрушками. Трогательно, конечно. Но вместе с тем — небезопасно. Такие захоронения могут стать причиной заражений иногда смертельно опасными заболеваниями и других животных, и людей. Да и «Правила содержания животных» запрещают закапывать их останки в землю.

И, как ни печально для скорбящих владельцев, на сегодняшний день в парке Победы и на мемориале 411-й батареи КП «Горзелентрест» кладбища домашних животных ликвидировало.

По словам и.о. заместителя директора департамента экологии Валентины Дацюк, в Одессе останки домашних животных можно кремировать на предприятии «Укрэкопром», специализирующемся на утилизации отходов. Для этого у него и лицензия есть, и специальная печь. Все ветеринарные клиники животных там и кремируют.

Вместе с тем департамент совместно с зоозащитными организациями по-прежнему работает над проектом создания колумбарного комплекса для домашних питомцев. Участок для него выделен на 6-м километре Овидиопольской дороги — возле БФ «Приют для животных». Приобретена и термическая установка для сжигания останков.

Сам проект немного изменился. Так, владельцы умерших животных смогут не только замуровать урны с пеплом своих питомцев в стену колумбария, но и высадить в память о них аллею. После кремации пепел можно будет добавить в вазон с саженцем дерева. А когда оно подрастет — посадить на мемориальную аллею четвероногих любимцев.

Также проект предусматривает размещение вольеров для передержки животных, площадки для их выгула, строительство больничного «хостела». Правда, его реализации стоит ожидать лишь к концу 2022 года.

О чистоте и штрафах

Кому приятно видеть в парке, на детской площадке или около своего подъезда последствия выгула собак? Если в лесах и полях продукты собачьей жизнедеятельности со временем станут удобрением, то в городском парке — причиной проблем со здоровьем. Причем и людей, и животных, которые любят все понюхать и попробовать на вкус. Не говоря уже о том, что пейзаж отнюдь не украсят.

Между тем в муниципальных «Правилах содержания животных» прописано, что их владельцы обязаны «не допускать загрязнения животным…лестниц, других мест общего пользования в домах, дворах и на улицах; убирать экскременты животного с дальнейшим удалением их в мусоросборник».

Недобросовестных хозяев, не убирающих за своими питомцами, можно штрафовать. Основание — статья 152 УК Украины об административных правонарушениях. И сотрудники нацполиции имеют право составлять протоколы с целью привлечения их к ответственности.

Штрафы определяются в зависимости от того, были ли подобные нарушения ранее и какой вред они нанесли. Для частных лиц размер наказания варьируется от 170 до 510 гривен. Но чтобы реально штрафовать за такое правонарушение, вероятно, у каждого куста придется патруль устанавливать.

Единственный действенный способ решения проблемы, по мнению кинологов, — создание специальных мест для выгула собак. Причем — в шаговой доступности от жилых домов.

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