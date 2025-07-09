Ключевые моменты:
- В Украине впервые на государственном уровне утверждены официальные правила перевозки животных в автобусах.
- Ветеринарный документ обязателен для всех домашних животных.
- Правила обязательны для всех перевозчиков — внутренних и международных.
- Вступают в силу после официальной публикации постановления Кабмина №176.
В Украине впервые официально утверждены правила, регулирующие условия перевозки животных в общественном автобусном транспорте на государственном уровне. Их цель — повысить комфорт и безопасность поездок, а также обеспечить гуманное отношение к животным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
Новые правила перевозки животных в автобусах
- Обязательное наличие ветеринарного документа для всех домашних животных.
- Мелкие животные (до 10 кг) — коты, собаки, грызуны, птицы — должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Их можно держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте, которое пассажир должен выкупить по полному тарифу.
- Собаки среднего и большого размера (от 10 до 45 кг) перевозятся в наморднике и на поводке. Пассажир должен выкупить все соседние места в ряду, животное размещается на полу на подстилке.
- Собаки весом более 45 кг могут перевозиться только по отдельным условиям перевозчика на специально оборудованном транспорте.
- Собаки-поводыри лиц с инвалидностью перевозятся бесплатно, без выкупа места, в наморднике и на коротком поводке — рядом с владельцем.
Решение Правительства вступает в силу после официальной публикации. Утвержденные правила обязательны к исполнению всеми перевозчиками, осуществляющими внутренние и международные автобусные перевозки пассажиров.
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