Ключевые моменты:

В Украине впервые на государственном уровне утверждены официальные правила перевозки животных в автобусах.

Ветеринарный документ обязателен для всех домашних животных.

Правила обязательны для всех перевозчиков — внутренних и международных.

Вступают в силу после официальной публикации постановления Кабмина №176.

В Украине впервые официально утверждены правила, регулирующие условия перевозки животных в общественном автобусном транспорте на государственном уровне. Их цель — повысить комфорт и безопасность поездок, а также обеспечить гуманное отношение к животным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Новые правила перевозки животных в автобусах

Обязательное наличие ветеринарного документа для всех домашних животных.

Мелкие животные (до 10 кг) — коты, собаки, грызуны, птицы — должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Их можно держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте, которое пассажир должен выкупить по полному тарифу.

(до 10 кг) — коты, собаки, грызуны, птицы — должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Их можно держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте, которое пассажир должен выкупить по полному тарифу. Собаки среднего и большого размера (от 10 до 45 кг) перевозятся в наморднике и на поводке. Пассажир должен выкупить все соседние места в ряду, животное размещается на полу на подстилке.

(от 10 до 45 кг) перевозятся в наморднике и на поводке. Пассажир должен выкупить все соседние места в ряду, животное размещается на полу на подстилке. Собаки весом более 45 кг могут перевозиться только по отдельным условиям перевозчика на специально оборудованном транспорте.

могут перевозиться только по отдельным условиям перевозчика на специально оборудованном транспорте. Собаки-поводыри лиц с инвалидностью перевозятся бесплатно, без выкупа места, в наморднике и на коротком поводке — рядом с владельцем.

Решение Правительства вступает в силу после официальной публикации. Утвержденные правила обязательны к исполнению всеми перевозчиками, осуществляющими внутренние и международные автобусные перевозки пассажиров.

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