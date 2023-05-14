Под властью колдовства: на сцене одесского Театра кукол – комедия Шекспира

В Одесском академическом театре кукол – премьера. Большая. Сказочно-феерическая, в двух действиях, полных самого невероятного – колдовства. Премьерный показ комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» сопровождался взрывами смеха и аплодисментами благодарного зрителя, которому сейчас так не хватает позитива.

Магия, интриги и белый рояль в кустах

Театр представил пьесу Шекспира (перевод Юрия Лисняка) как «сказку для взрослых». Сказка (режиссер-постановщик спектакля – Евгений Резниченко) для взрослых обернулась искрометной каруселью невероятных событий, магических и просто волшебных.

Уже с самого начала пьесы молниеносные переливы веков и их героев кажутся вполне органичными. Да и колдовство представится делом чуть ли не обыденным. Речь ведь идет о любви, а это всегда магия. И интриги. И чародейство.

Но так ведь заманчиво получить все и сразу, если не удается в сложившихся реалиях… Вот и переносится основное действо в летний афинский лес. Или афинское кабаре?..

А белый рояль, случайно оказавшийся в лесных кустах, станет и сценой, и волшебной (все здесь волшебное, не забываем) поляной, на которой сладко засыпают околдованные герои. И крошечные куколки тоже появятся из него, чтобы органично дополнить всю эту непростую историю.

Под колдовскими чарами герои и в самом деле получают много, порой гораздо больше, чем хотелось. Вот только с колдовством-волшебством не все просто. Так и ослом можно стать, пусть даже на время усыпанным ласками и почтением. Так и вместо любимого можно оказаться в объятьях нежеланного. Да и мало ли что еще может случиться, что нам и продемонстрировали во время всех этих обращений-превращений, густо замешанных на самых курьезных ситуациях в течение всего спектакля.

Закипели страсти в афинском лесу

Ах, какие страсти закипели в том лесу-кабаре вокруг юных героев Деметрия (Артем Теляшенко) и Лизандра (Александр Богданович), Гермии (Ирина Богданович) и Гелены (Анастасия Игнатович)! Под воздействием колдовства наши герои уже и забыли, кто в кого влюблен. Смятенье чувств и страстей, взаимные упреки, доходящие до оскорблений и даже попытки разорвать пополам желанную обоим Гелену. И все это – под очередной хохот зрительного зала: происходящее уморительно смешно!

Сразу даю подсказку: три счастливые пары после долгих-долгих колдовских вмешательств и передряг в конце концов получают желанное – под свадебный марш Мендельсона. Правда (опять подсказка!) произойдет это лишь после того, как они выберутся из афинского леса со всеми его потусторонне-странными (порой и страшноватыми) снами…

Кстати, Мендельсон написал свой знаменитый свадебный марш как музыкальное сопровождение к постановке именно этой комедии Шекспира. Очень удачное музыкальное оформление спектакля осуществил Николай Решетнев, он же исполнитель ролей Тезея и Оберона.

Заодно отметим, что и Ипполиту и Титанию тоже играет одна актриса – Марина Замчевская, Ника Навия и Пирама играет Андрей Кулишов. «Двойные» роли исполняют и другие артисты театра. Такова режиссерская задумка: под колдовскими чарами в афинском лесу происходит полное преображение героев.

Театр кукол приглашает 20 мая на второй премьерный показ шекспировской комедии

Спектакль щедро искрится выдумками, масками, костюмами. И, конечно, самыми неожиданными поворотами, где разные сюжетные линии органично переплетаются. Только-только вгляделся в сцену горячего спора, переходящего в драку за любимого (любимую), как перед нами появляются женщины, переодетые мужчинами. Это афинские ремесленники, которые «проходят актерский кастинг», собираясь сыграть душещипательную пьесу к свадьбе.

Сцена этой постановки будет продемонстрирована в самом конце трем счастливым обвенчанным парам. Распорядитель при дворе Филострат (он же дух Пак, заслуженный артист Украины Иван Цуркан) пронесет мимо всего этого потешного (ремесленного!) действа плакат с текстом: «А я попереджав»… Впрочем, «труппа» спектакль доиграет и даже получит денежку за старания. Зритель же поддержит их во время представления очередным дружным хохотом…

Поклоны. Цветы. Занавес. Аплодисменты не смолкают… И, кстати, вы еще успеете на второй премьерный показ этой искрометной комедийной шекспировской сказки для взрослых в Одесском академическом театре кукол. 20 мая вы сможете стать полноценным участником действа, погрузившись в «Сон в летнюю ночь».

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