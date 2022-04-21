Одесский театр кукол снял видео про путина по мотивам песни Утесова

Страничка «Для детей и родителей»: как правильно вести себя в военное время Мы уже публиковали полезные советы, как говорить с ребенком о войне и поддержать его в это нелегкое время. Теперь мы научим малышей и их родителей правилам безопасности в военное время. ПОДРОБНЕЕ

Есть ли угроза высадки десанта у одесских берегов? (видео) Ночь на четверг, 21 апреля 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушной тревоги, но, к счастью, обстрелов не было, рассказал в утреннеи видеообращении спикер областной военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ