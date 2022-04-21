Одесский театр кукол снял видео про путина по мотивам песни Утесова

«Алло, алло, прекрасная маркиза» — знаменитая юмористическая песня из репертуара Леонида Утесова. На ее музыку, но с новыми словами, одесские кукольники сняли видео, высмеивающие российского фюрера путина и его прихлебателей.
Видео размешено на странице Одесского театра кукол в социальной сети Facebook.
В описании к нему сказано:
«Театр бьет врага Украины собственным оружием: наш новый мини-спектакль по мотивам известной песни из репертуара Леонида Утесова. Автор текста Евгений Женин»
Обращаем внимание, что видео только для взрослых, так как в нем присутствует ненормативная лексика).
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о другом антивоенном видео, созданном актерами Одесского театра кукол: Одесские артисты-кукольники создали образ супергероя, защищающего город