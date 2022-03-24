Одесские артисты-кукольники создали образ супергероя, защищающего город

Артисты-кукольники Одесского академического театра кукол Ирина и Александр Богданович подняли настроение одесситам в дни войны. Они создали собирательный образ супергероя, истинного защитника, спасающего город и его жителей.
Ирина Богланович опубликовала новую работу на своей страничке в Facebook:
— Выкладываю это видео под звуки воздушной тревоги…, — пишет актриса.
Короткий анимационный фильм (всего-то полторы минуты!) получился очень емким. Это такая видеооткрытка, где из картона и бумаги создана панорама города и его символов — Воронцовский маяк, памятник Дюку… Над всем этим ставшие уже крылатыми слова надежды: «Привіт, ми з України!».
…Мелькают человеческие пальцы, нарастает тревога: подход вражеских кораблей, бомбежка. Но есть у нас настоящие супергерои, защищающие город от врага! И известный корабль отправляется по известному адресу.
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Видео — Facebook-страница Одесского академического театра кукол