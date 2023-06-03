Медицина в селе Бакша держится лишь на плечах преданных энтузиастов

Амбулатория общей практики семейной медицины в селе Бакша Савранской общины — единственное заведение на севере Одесщины, возведенное с нуля на условиях софинансирования из государственного и местного бюджетов.

Почти 5,7 миллиона гривен потрачено на строительство сооружения, закупку необходимого оборудования. Для пациентов обустроены удобные зоны ожидания, кабинеты регистрации, процедурной. Для семейного врача предусмотрено комфортабельное жилье.

За медучреждением также закреплен и новый автомобиль «Рено», но комфортабельный транспорт «переехал» в Саврань. Вместо этого селу вернули более практичную в условиях бездорожья старенькую служебную «Ниву».

Кстати, областными чиновниками было анонсировано открытие аптечного пункта. Но его как не было, так и нет. А больным с большим трудом (потому что автосообщения с центром общины нет) приходится покупать лекарства в Саврани или где-нибудь еще.

К счастью, амбулатория обеспечивается необходимыми препаратами для оказания неотложной медицинской помощи.

Больница обслуживает почти три тысячи жителей сел Бакша, Иосифовка, Гетмановка, Медведка, Дубки и Белоусовка. Кроме семейного врача, штат медучреждения должен был насчитывать еще 9 медсестер, в том числе из сельских ФАПов. Сейчас фельдшер из Капустянки пошла защищать Украину от рашистов, и только в Иосифовке и Гетмановке есть собственные медики.

Что касается врача, который торжественно получал ключи от амбулатории в 2019 году, то, отработав три лета, он направился в частную медицину.

Принимают же регулярно пациентов в Бакше и ездят на вызовы опытные семейные врачи из Саврани — сестра и брат Наталья и Сергей Бойки. Медсестрой здесь — Надежда Педаховская, а ее муж Вячеслав Седин работает водителем.

Санитарки нет — несколько лет назад она была уволена из-за нехватки средств в поселковом совете.

В Бакше сейчас проживают более полу тысячи жителей, из которых 150 детей.

Ежедневно за медицинской помощью обращаются немало бакшан. После приема у семейного врача пациенты попадают в искусные руки Надежды Педаховской, которая проводит необходимые медицинские процедуры землякам в амбулатории или на дому.

Она получила профессию фельдшера в Первомайском медучилище. Работала в кардиологическом отделении Одесской областной детской больницы и городском психоневрологическом диспансере. С возвращением в родную деревню в 2011 году возглавила Бакшанский ФАП.

По историческим данным, ранее в Бакше действовала больница на 25 коек, а ныне работает хотя и новомодная, но бесстационарная амбулатория. Отрадно лишь то, что сельская медицина держится на плечах преданных своему делу энтузиастов — семейных врачей и простых медсестер.

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