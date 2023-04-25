Как работает кластерная больница в Белгороде-Днестровском во время войны

Кластерная больница – именно так работает Белгород-Днестровская многопрофильная больница в пределах госпитального округа, обеспечивающая потребности населения в лечении наиболее распространенных заболеваний.

Во время военного положения больница работает в режиме госпиталя с 70-процентной загруженностью койко-мест, соблюдая сохранение резерва.

Медицинская реформа предполагает, что самые простые заболевания будут лечиться как можно ближе к пациенту, в общих больницах. В случае более сложных проблем со здоровьем пациент будет попадать в кластерные, которые будут оказывать высокоспециализированные услуги. Например, пациенты с инсультами и инфарктами смогут получить лечение исключительно в кластерных учреждениях, в которых будут находиться современные кардиоцентры.

— Городская больница на сегодня обеспечена всем необходимым для нормальной работы: медикаментами, продуктами питания, имеем полностью укомплектованный штат – а это 610 сотрудников – и не имеем задержек с выплатами зарплат, — рассказывает Виталий Жнякин, временно исполняющий обязанности генерального директора КНП «Белгород-Днестровская городская многопрофильная больница».

Виталий Владимирович с гордостью рассказал и о новых медицинских аппаратах, оборудовании лаборатории, хирургических стойках и столах и т.п., что позволяет расширять возможности предоставления качественной медицинской помощи путем подписания пакетов с Национальной службой здоровья Украины. Таких пакетов в больнице уже 20 – это государственная программа медицинских гарантий по обеспечению потребностей пациента по получению качественной медпомощи вне зависимости от финансовой состоятельности и состояния здоровья.

Недавно здесь начали проводить и операции по эндопротезированию суставов.

В структуре больницы также создан Центр реабилитации с подготовленными помещениями на 20 койко-мест, где работают специалисты-реабилитологи.

Алла Гладун

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