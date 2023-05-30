Семь аппаратов ИВЛ получили больницы Одесской области (видео)

Семь аппаратов для искусственной вентиляции легких получили из Италии медицинские учреждения Одесской области.

Аппараты в рамках общественной инициативы Aid 4 Ukraine доставлены в больницы Ренийской, Сафьяновской, Вилковской, Подольской и других громад.

Aid 4 Ukraine – общественная инициатива по помощи и обеспечению защитников Украины медицинскими средствами спасения жизни, индивидуальными аптечками. Также участники Aid 4 Ukraine помогают громадам развивать местные системы здравоохранения во время российской полномасштабной агрессии против Украины.

Врач-реаниматолог Ренийской городской больницы Виталий Виконов высоко оценил благотворительную помощь:

— Это очень большое подспорье для работы нашего реанимационного отделения, поскольку аппарат может быть использован для длительной вентиляции легких, — сказал специалист. — Аппарат имеет много функций, на мониторе отображаются давление, пульс, сатурация, и в зависимости от показателей мы можем регулировать подачу кислорода.

Координатор общественной организации «Национальный совет по здравоохранению и безопасности» Игорь Студенников и ведущий эксперт общественной организации «RewldingUkraine» Олег Дьяков, которые доставили оборудование в больницы Одесчины, поблагодарили Ассоциацию украинцев в городе Верона MalvediUcraina, компанию MonolithItaliaNord SRL за помощь учреждениям здравоохранения в Украине.

— Стоимость каждого аппарата — от 600 тысяч гривен до 2 миллионов гривен, в зависимости от назначения и сложности, — сказал Игорь Студенников. — В ближайшее время Одесчина получит от наших друзей в Италии еще пять аппаратов ИВЛ. Главное условие спонсоров – не использовать оборудование в коммерческих целях, больные должны получать услугу бесплатно.

Генеральный директор Ренийской больницы Олег Бурля заверил, что это условие будет выполнено, и поблагодарил итальянских друзей за поддержку.

В свою очередь громады Одесчины также прилагают усилия для развития сети медучреждений. Так, например, Ренийская громада в 2023 году выделила из своего бюджета на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения 17 миллионов гривен. Продолжаются начатые до большой войны работы по утеплению лечебного корпуса больницы — для комфорта пациентов и экономии энергоресурсов.

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