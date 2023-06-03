Новости Одессы и Одесской области

Новый туристический маршрут может появиться в Одесской области

Новый туристический маршрут может появиться в Одесской области

В ближайшее время в Одесской области планируется открыть туристический маршрут с возможностью посещения Белого озера.

Как рассказал глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук, сейчас рассматривается возможность запуска маломерного флота по рекам Днестр и Турунчук. Планируется, что в ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован.

Чиновник напомнил, что часть Днестра и Турунчука – туристический регион, где есть много интересных мест, и до войны сюда приезжали много туристов со всей Украины.

«Мы проработали этот вопрос с военным командованием и в ближайшее время будут сняты определенные ограничения с таких туристических маршрутов», – сказал Юрий Крук.

Он также уточнил, что речь идет о трех маршрутах, в частности, между населенными пунктами Яськи и Маяки, до развилки Турунчук – Днестр, с возможностью захода на одно из любимых мест отдыха туристов – озеро Белое.

Белое озеро расположено в Одесском районе Одесской области, в дельте Днестра. Его длина составляет около 1,7 км, а ширина – 0,8 км. Общая площадь – 1,3 кв. км. Озеро соединяется проливом с рекой Днестр и его рукавом Турунчук. Свое название получило из-за кувшинки белой (водяной лилии), которая украшает водоем.

На Белом озере в Одесской области

Когда-то Белое озеро было самым большим озером Днестровской дельты, но из-за заиления водами Турунчука получило несколько удлиненную форму и начало зарастать. На его побережье образовались заросли из кустарников и значительно увеличилась минерализация воды. Сейчас оно третье по размерам среди озер Днестровской дельты.
Белое озеро также известно тем, что здесь произрастают редкие виды растений (всего – 65 видов водных и прибрежных растений) и гнездятся множество разных птиц.

По словам главы Одесской районной военной администрации, для туристов и коммерсантов, работающих на этих маршрутах, будут действовать определенные условия (ограничения). Сейчас местные власти разрабатывают соответствующие документы вместе с военными и пограничниками.

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Источник: УНИАН, фото Вокруг Света Украина

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