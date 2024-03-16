Колодия величаем — весну встречаем: об украинском празднике, который не имеет аналогов в мире

Традиции семьи Гогулинских из Ясенового

Хранительницы народных традиций Ольга Гогулинская с дочерью Аллой Чаус готовят к празднику цветные вареники.

— Для окраски теста добавляем сок свеклы, моркови или шпината. В последнюю неделю перед постом вареники готовили с разной начинкой. Чаще всего — с творогом, — рассказала Ольга Гогулинская, — Самое любимое действо — сжигание чучела зимы в последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. Распространенным и веселым обрядом был и Колодий.

Не женился еси, то колодку носи!

По народному поверью, Колодий, как бог и опекун брака, щедро одаривал здоровьем, согласием, достатком тех, кто создавал семьи, дарил супругам детишек.

Поэтому в последний день Масленицы замужние женщины обходили семьи, где были холостые парни и девушки, и привязывали им колодку как наказание за то, что не женаты. Девушкам привязывали к левой руке девичью колодку, с красочными лентами и цветками, а парням — к ноге. Поскольку никто не желал таскать колодку, то от нее откупались: лентами, танцами, едой, напитками или деньгами. Помня о таком обычае, парни заранее готовили «откупного».