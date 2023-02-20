Масленица: традиции и обряды празднования Сырной недели в Украине

В Украине этот праздник называется Колодием, или Сырной неделей, а также «Масницею». Праздновать его начали еще в языческие времена и связано это было с проводами зимы, так как обычно Сырная неделя приходилась на конец февраля — начало марта.

Чтобы понять, насколько этот обычай древний, достаточно сказать, что о проводах зимы и связанных с этим народными гуляньями упоминается еще в IV веке, на территории Хмельницкой области. Позже, как и многие языческие праздники, Сырная неделя была привязана к христианскому календарю и стала последней перед Великим постом. Однако несмотря на это, праздник сохранил всю языческую составляющую — обряды и меню.

Колодия — праздник замужних женщин

Второе название Сырной недели — Колодия, и это название в старину ей присвоили не просто так. В праздничные дни по селам водили Колодия, причем участвовать в этом могли только замужние женщины. Колодием «назначали» обычное полено, которое наряжали в человеческую одежду. И с первого дня он становился самой популярной фигурой в деревне.

Вся неделя у него была расписана по дням, и каждый день имел свое значение. За неделю он должен был прожить целую жизнь: в понедельник рождался, во вторник крестился, в среду наслаждался жизнью, в четверг умирал, в пятницу его хоронили, а в субботу оплакивали. Ну, а в воскресенье была кульминация: Колодия волочили по улицам и привязывали к ногам неженатых парней, которые за избавление от Колодия обязаны были уплатить выкуп.

Что готовили на Колодия

Сырная неделя недаром имеет такое название — в течение семи дней перед Великим постом мясо уже не ели. В основном на столах появлялись молочные продукты. Однако связано это было с тем, что в это время старые запасы мяса заканчивались, начинали телиться коровы и козы, а впереди была весна с зелеными пастбищами, и резать скот было неразумно. Поэтому главным источником белка становились молочные продукты, которых в этот период было в избытке.

Хотя официального церковного запрета на мясо в Сырную неделю не было, на столе все же были преимущественно блюда не мясные — вареники с творогом, блины со сметаной, рыбные блюда и каши, а также квашеные и соленые овощи. Вся еда символизировала солнце, приход весны и возрождение жизни.

Всю неделю командовали женщины

Сырная неделя в народе считалась исключительно «женской», или, как говорили в старину, «бабьей». Все семь дней мужчины были обязаны подчиняться как замужним, так и незамужним женщинам, и выполнять все их желания.

В четверг женщины собирались в шинке и устраивали женские посиделки и гулянья. Мешать им мужчины не имели права, разве что угощали их сладостями и даже выпивкой.

Когда мы празднуем Сырную неделю в 2023 году?

Дата Сырной недели каждый год меняется, так как зависит от церковного календаря и дня празднования Пасхи.

В 2023 году в Украине Колодия отмечают с 20 по 26 февраля. А с 27 февраля начнется Великий пост, который закончится 15 апреля, в канун Пасхи, которою в этом году мы будем отмечать 16 апреля.