Почему людям бывает скучно и нужно ли с этим бороться?

Все испытывают скуку. Это обычное человеческое чувство, которое настигает нас в самый неожиданный момент. Люди стараются бороться со скукой и гнать ее от себя. Но почему нам становится скучно?

Давайте разберемся, откуда берется скука.

Что такое скука?

Точного определения скуки не существует, но для большинства это неприятное чувство. В словаре Американской психологической ассоциации скуку описывают как состояние усталости или тоски из-за отсутствия взаимодействия с окружающей средой. Ее также можно рассматривать как противоположность интересу и удивлению.

Состояние скуки может появиться когда человек полон энергии, но не знает куда направить силы, не может реализовать свой потенциал. Либо когда трудно сосредоточиться на задаче, отсутствует интерес и нет энергии для активности.

Кто чаще всего скучает?

Чаще всего на скуку жалуются дети и подростки. В некоторых случаях это связано с тем, что им сложно справиться со своими мыслями и чувствами. Хотя у подростков больше свободы выбора, они не знают на чем сосредоточиться, не понимают, как распорядиться своим временем.

Иногда симптомы скуки и депрессии очень похожи. Скучающего ребенка намного легче увлечь чем-нибудь веселым или новым, а ребенок в депрессии, скорее всего, откажется или проигнорирует внимание к себе. В таких ситуациях может помочь детский психолог.

Люди с черепно-мозговыми травмами тоже жалуются на скуку. После травмы их любимые дела и увлечения не приносят радости. Это вызывает тревогу и непонимание. Иногда, в результате такой скуки, люди уходят в азартные игры или переедание, чтобы хоть чем-то себя занять.

Что происходит с мозгом, когда мы скучаем?

Ученые сравнительно недавно начали исследовать состояние скуки. Пока еще нет эффективных способов «измерять» скуку, а также нет надежных методов, чтобы вводить человека в это состояние.

Когда мы скучаем — мозг не «отключается» и не отдыхает. Но чем именно он занят и какую работу выполняет — неизвестно.

Исследователи из Вашингтонского университета попытались понять, есть ли отличие в работе мозга у людей, которые предрасположены к скуке. Они придумали для участников эксперимента скучное занятие и фиксировали мозговые волны на электроэнцефалограмме.

Во время скуки, мозговые волны у всех участников эксперимента были одинаковые. Но у людей, предрасположенных к ней, активность была смещена в правую лобную долю мозга, а у остальных в левую.

Обычно, когда мы заняты решением какой-то задачи (не скучаем), то активность бывает в левой лобной доли мозга. Когда же испытываем негативные эмоции и тревогу, то активность фиксируют в правом полушарии. Исследователи решили, что раз не видно разницы в мозговой активности, а отличаются только полушария, то скука зависит от индивидуальной реакции. Это значит, что от нее можно избавиться, если занять мозг какой-нибудь задачей.

Скука это хорошо или плохо?

Когда людям скучно, они могут совершать ошибки и бывают не очень продуктивными. Если человек выполняет ответственную работу (авиадиспетчер, дальнобойщик, хирург, оператор атомной электростанции), то последствия скуки могут быть фатальными. Но скука влияет на поведение человека, как в плохую сторону, так и в хорошую.

Состояние скуки побуждает людей отказаться от рутины, искать новые решения. Писатели, художники и ученые говорят, что скука подталкивает их к нестандартному мышлению. Например, один человек стал поэтом, после того как застрял в больнице. Под рукой у него были только маленькие квадратные бумажки для заметок — и он начал писать стихи.

Значит у скуки есть свои преимущества?

Конечно. Не обязательно сразу гнать от себя скуку и тянуться за телефоном, чтобы убить время. Мозг и так перегружен информацией, поэтому ему можно дать шанс заняться своими делами (возможно, что во время скуки наш мозг придумывает нечто новое и творческое, хотя доказательств этому нет).

Скука мотивирует нас искать новые ощущения. Может быть наш мозг сигнализирует, что мы заняты не тем, что хотим делать. Для этого нужно прислушаться к своим ощущениям, хотя это и сложно.

Скука замедляет время. Многие знают это ощущение, когда 10 минут до конца рабочего дня длятся как целая вечность. В наше время скоростей, раскидываться такими «подарками» от мозга расточительно. Некоторые люди специально занимаются медитациями, чтобы достичь состояния замедления времени, а в случае скуки ничего делать не надо.

Если научиться терпеть скуку, то это поможет развить навыки самоконтроля, будет проще справляться со своими мыслями, эмоциями и действиями.

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