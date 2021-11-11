Новости Одессы и Одесской области

Почему людям бывает скучно и нужно ли с этим бороться?

Почему людям бывает скучно и нужно ли с этим бороться?

Все испытывают скуку. Это обычное человеческое чувство, которое настигает нас в самый неожиданный момент. Люди стараются бороться со скукой и гнать ее от себя. Но почему нам становится скучно?

Подписаться

Давайте разберемся, откуда берется скука.

Что такое скука?

Точного определения скуки не существует, но для большинства это неприятное чувство. В словаре Американской психологической ассоциации скуку описывают как состояние усталости или тоски из-за отсутствия взаимодействия с окружающей средой. Ее также можно рассматривать как противоположность интересу и удивлению.

Состояние скуки может появиться когда человек полон энергии, но не знает куда направить силы, не может реализовать свой потенциал. Либо когда трудно сосредоточиться на задаче, отсутствует интерес и нет энергии для активности.

Кто чаще всего скучает?

Чаще всего на скуку жалуются дети и подростки. В некоторых случаях это связано с тем, что им сложно справиться со своими мыслями и чувствами. Хотя у подростков больше свободы выбора, они не знают на чем сосредоточиться, не понимают, как распорядиться своим временем.

Иногда симптомы скуки и депрессии очень похожи. Скучающего ребенка намного легче увлечь чем-нибудь веселым или новым, а ребенок в депрессии, скорее всего, откажется или проигнорирует внимание к себе. В таких ситуациях может помочь детский психолог.

Кто чаще всего скучает?

Люди с черепно-мозговыми травмами тоже жалуются на скуку. После травмы их любимые дела и увлечения не приносят радости. Это вызывает тревогу и непонимание. Иногда, в результате такой скуки, люди уходят в азартные игры или переедание, чтобы хоть чем-то себя занять.

Что происходит с мозгом, когда мы скучаем?

Ученые сравнительно недавно начали исследовать состояние скуки. Пока еще нет эффективных способов «измерять» скуку, а также нет надежных методов, чтобы вводить человека в это состояние.

Когда мы скучаем — мозг не «отключается» и не отдыхает. Но чем именно он занят и какую работу выполняет — неизвестно.

Исследователи из Вашингтонского университета попытались понять, есть ли отличие в работе мозга у людей, которые предрасположены к скуке. Они придумали для участников эксперимента скучное занятие и фиксировали мозговые волны на электроэнцефалограмме.

Во время скуки, мозговые волны у всех участников эксперимента были одинаковые. Но у людей, предрасположенных к ней, активность была смещена в правую лобную долю мозга, а у остальных в левую.

Обычно, когда мы заняты решением какой-то задачи (не скучаем), то активность бывает в левой лобной доли мозга. Когда же испытываем негативные эмоции и тревогу, то активность фиксируют в правом полушарии. Исследователи решили, что раз не видно разницы в мозговой активности, а отличаются только полушария, то скука зависит от индивидуальной реакции. Это значит, что от нее можно избавиться, если занять мозг какой-нибудь задачей.

Что происходит с мозгом, когда мы скучаем?

Скука это хорошо или плохо?

Когда людям скучно, они могут совершать ошибки и бывают не очень продуктивными. Если человек выполняет ответственную работу (авиадиспетчер, дальнобойщик, хирург, оператор атомной электростанции), то последствия скуки могут быть фатальными. Но скука влияет на поведение человека, как в плохую сторону, так и в хорошую.

Состояние скуки побуждает людей отказаться от рутины, искать новые решения. Писатели, художники и ученые говорят, что скука подталкивает их к нестандартному мышлению. Например, один человек стал поэтом, после того как застрял в больнице. Под рукой у него были только маленькие квадратные бумажки для заметок — и он начал писать стихи.

Значит у скуки есть свои преимущества?

Конечно. Не обязательно сразу гнать от себя скуку и тянуться за телефоном, чтобы убить время. Мозг и так перегружен информацией, поэтому ему можно дать шанс заняться своими делами (возможно, что во время скуки наш мозг придумывает нечто новое и творческое, хотя доказательств этому нет).

Скука это хорошо или плохо?

Скука мотивирует нас искать новые ощущения. Может быть наш мозг сигнализирует, что мы заняты не тем, что хотим делать. Для этого нужно прислушаться к своим ощущениям, хотя это и сложно.

Скука замедляет время. Многие знают это ощущение, когда 10 минут до конца рабочего дня длятся как целая вечность. В наше время скоростей, раскидываться такими «подарками» от мозга расточительно. Некоторые люди специально занимаются медитациями, чтобы достичь состояния замедления времени, а в случае скуки ничего делать не надо.

Если научиться терпеть скуку, то это поможет развить навыки самоконтроля, будет проще справляться со своими мыслями, эмоциями и действиями.

Читайте также: Как развлечь себя на карантине?

Фото: Shutterstock, vakhospital.com

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить